Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем поцеловал Эрлинга Холанна во время послематчевого интервью. «Дортмунд» обыграл «Бешикташ» в групповом этапе Лиги чемпионов.

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«Очень тяжелая игра, я устал, поле было плохим, но мы не можем жаловаться. Джуд потрясающий, и он на три года моложе меня. Я не думаю о своих достижениях, забивать голы – моя работа», – сказал Холанн. Проходящий мимо Беллингем чмокнул норвежского страйкера в щечку.

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«Боруссия» победила «Бешикташ» со счетом 2:1.

Холанн и Беллингем забили по мячу, а англичанин отдал ассист на норвежца. У турок отличился Франциско Монтеро.

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