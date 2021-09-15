Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем поцеловал Эрлинга Холанна во время послематчевого интервью. «Дортмунд» обыграл «Бешикташ» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Очень тяжелая игра, я устал, поле было плохим, но мы не можем жаловаться. Джуд потрясающий, и он на три года моложе меня. Я не думаю о своих достижениях, забивать голы – моя работа», – сказал Холанн. Проходящий мимо Беллингем чмокнул норвежского страйкера в щечку.
Чемпионат Англии
«Ливерпуль» ведет переговоры с Райолой о трансфере Холанна
- «Боруссия» победила «Бешикташ» со счетом 2:1.
- Холанн и Беллингем забили по мячу, а англичанин отдал ассист на норвежца. У турок отличился Франциско Монтеро.
Чемпионат Германии
Беллингем впервые выпил пиво прямо во время матча Бундеслиги
ЧМ. Квалификация. Европа
Холанн забил больше хет-триков, чем Руни, Это'О и Торрес за карьеру