Первый тайм закончился без забитых мячей, однако «Интер» нанес 14 ударов по воротам «Реала». Согласно Opta, это худший результат для мадридцев в первых таймах ЛЧ с сезона-2005/06.

До перерыва команды 10 раз нарушили правила, но судья Даниэль Зиберт показал лишь одну желтую: Лаутаро Мартинесу на 45-й минуте. Аргентинец сфолил против Давида Алабы. После перерыва Зиберт выдал второе предупреждение: Алабе за фол против Эдина Джеко на 60-й минуте.

На 55-й в составе «Интера» в Лиге чемпионов дебютировал Дензел Думфрис: голландец заменил Маттео Дармиана. Спустя 10 минут в составе миланской команды в еврокубке впервые вышел на поле Анхель Корреа. На 80-й минуте в игру вступил лигочемпионский дебютант «Реала» Эдуардо Камавинга.

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Казалось, матч так и завершится вничью, но решающее слово сказал Родриго: на 89-й минуте ему ассистировал Камавинга.

В другой игре группы D «Шериф» победил «Шахтер» – 2:0.

В ближайшем матче «Реал» сыграет на выезде против «Валенсии». Начало – 19 сентября в 22:00. Следующим соперником «Мадрида» по Лиге чемпионов станет «Шериф».

«Интер» в ближайшей игре Серии А примет «Болонью». Матч пройдет 18 сентября в 19:00. Во втором туре Лиги чемпионов команда Индзаги сыграет с «Шахтером».

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