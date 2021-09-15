«Ливерпуль» – «Милан» – 3:2

Голы: Томори (АГ) 9’, Салах 49’, Хендерсон 69’ – Ребич 42’, Диас 44’

Что нужно знать: «Милан» совершил героический камбэк, забив два мяча за две минуты после нелепого автогола Фикайо Томори в начале игры. Вели «россонери» недолго: уже через пять минут Мохамед Салах переиграл Майка Меньяна, хотя полчаса назад не реализовал пенальти – между прочим, всего второй раз за все время в «Ливерпуле».

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Почти все голы команды оставили в первом тайме – во второй половине отличился только Джордан Хендерсон. Капитан вовремя напомнил о себе мощным выстрелом прямо с линии штрафной и принес мерсисайдцам победу в классической лигачемпионской схватке.

Что нужно видеть: нелепый автогол Фикайо Томори. Английский защитник «Милана» срезал мяч за спину Меньяну после прострела Трента – непонятно, почему мяч сначала записали на Арнольда.

Цифра матча: 5. Мохамед Салах забил за «Ливерпуль» в пяти из шести последних матчей в Лиге чемпионов.

«Брюгге» – «ПСЖ» – 1:1

Голы: Ванакен 27’ – Эррера 15’

Что нужно знать: парижане позорно провалились в Бельгии – от набитой звездами команды Маурисио Почеттино ждали мощного разгрома, а получили лишь одно очко. Впервые в истории «ПСЖ» в основе команды вышла троица Месси –Мбаппе – Неймар, но забил не аргентинец, француз или бразилец, а испанец Андер Эррера. Правда, не без помощи Килиана, после передачи которого Андер поразил нижний угол. Мяч «Парижа» случился на 15-й минуте, а на 27-й «Брюгге» ответил мощнейшим выстрелом Ханса Ванакена – он точно войдет в подборку лучших голов.

Что же Месси? Лео провел на поле все 90 минут, нанес три удара, один из которых – в створ, и получил желтую карточку. Аргентинец трижды пошел в обводку, но лишь два раза вышло успешно. Пока Месси не забил ни мяча за «ПСЖ», и казавшийся благодатным для этого матч с «Брюгге» не помог изменить тенденцию. Теперь у «Зенита» есть еще одно оправдание хилому выступлению в прошлом сезоне ЛЧ.

Лео Месси Фото: Getty Images

Что нужно видеть: тот самый голасо Ванакена, которому позавидовал даже Лео.

Цифра матча: 16 – именно столько ударов по воротам «ПСЖ» нанесли игроки «Брюгге». У французов – всего 9 выстрелов.

«Манчестер Сити» – «Лейпциг» – 6:3

Голы: Аке 16’, Мукиеле (АГ) 28’, Марез (пен) 45+2’, Грилиш 56’, Канселу 75’, Жезус 85’ – Нкунку 42’, 51’, 73’

Что нужно знать: Пепа Гвардиолу ни капли не волнует «ПСЖ» и его мучения в Бельгии. Каталонец еще до первого тура утверждал, что самая важная игра для него – приезд «Лейпцига». Возможно, Пеп забыл, что его дружок по палате в тактической психиатрии Юлиан Нагельсманн уже выписался и уехал в Мюнхен.

Либо Гвардиола лукавил, либо недооценил свою команду, которая закинула немцам шесть банок. «Лейпциг» настолько наслаждался игрой «Сити», что Норди Мукьеле шикарно положил автогол – все ради того, что идеальный проход и ассист Кевина де Брёйне не пропадал просто так. Сильнее всех после игры горел Кристофер Нкунку. Парень исполнил мечту и оформил впечатляющий хет-трик на «Этихаде», а команда все равно была разгромлена.

Что нужно видеть: Пеп никогда не смотрит на счет и пинает игроков за невыполнение заданий. «Сити» вел в два мяча, а Рияд Марез реализовал пенальти, но все равно попал под лысый танк. Кажется, Гвардиола никогда не будет доволен.

Цифры матча: «Сити» выиграл 50 из 91 матча ЛЧ (16 ничьих и 25 поражений). «Горожане» вторыми по скорости достигли этой отметки: быстрее полтинник выбил «Реал» (за 88 матчей).

«Интер» – «Реал» – 0:1

Голы: Родриго 89’

Что нужно знать: парни Симоне Индзаги и Карло Анчелотти атаковали весело, но крайне некачественно. Лишь семь из 30 ударов обеих команд пришлись в створ. Особенно отличились мадридцы, которые попали между штангами дважды, и один из ударов стал результативным. Снова «Мадриду» помогает Камавинга! Талантливый юноша сначала забил за «Реал» в дебютной игре Ла Лиге, а теперь отдал победный ассист в первом матче за клуб в ЛЧ. Завершил начатое французом Родриго, который расстрелял ворота Хандановича после навеса Эдуардо.

Что нужно видеть: растерянное лицо Марсело Брозовича. Мужчина получил награду лучшему игроку матча, хотя его команда проиграла. До пикового Николы Влашича не дотягивает, но тоже впечатляет.

Цифра матча: 9 – столько минут хватило Камавинга, чтобы сделать ассист на Родриго после выхода на поле.

«Спортинг» – «Аякс» – 1:5

Голы: Паулиньо 33’ – Аллер 2’, 9’, 51’, 63’, Бергейс 39’

Что нужно знать: «Аякс» вышел на матч самым возрастным составом с 1998 года. Средний возраст игроков достиг 26 лет и 189 дней. И как эти деды должны играть с резвыми португальцами? Да легко? Всю работу на себя взял 27-летний француз Себастьян Аллер, для которого матч в ЛЧ стал дебютным. Бывший игрок «Айнтрахта» и «Вест Хэма» закинул несчастному «Спортингу» четыре мяча – он начал свой перфоманс на второй минуте, а закончил уже к 63-й. Добавки лиссабонцы получили от Стива Бергейса. Ответить получилось лишь однажды: Паулиньо здорово прокинул мяч между ног Ремко Пасверу и сделал счет 2:1 в пользу «Аякса». Однако уже через 6 минут отрыв снова стал комфортным для амстердамцев.

Что нужно видеть: крутое празднование Аллера в стиле Франческо Тотти. Интересно, оценил ли Ческо?

Себастьян Аллер Фото: Getty Images

Цифра матча: 2 – Себастьян Аллер – второй футболист в истории Лиги чемпионов, забивший покер в дебютной игре. Удивительно, что не первый, не так ли? На 29 лет его опредил другой игрок «Аякса», Марко ван Бастен.

«Бешикташ» – «Боруссия» – 1:2

Голы: Монтеро 90+4’ – Беллингем 20’, Холанн 45+3’

Что нужно знать: «Боруссия» без особых проблем расправилась с «Бешикташем» в Турции. В начале первого тайма «орлы» пару раз здорово понервировали гостей. Особенно здорово смотрелись новички команды, Миралем Пьянич и Миши Батшуайи – именно они соорудили первую атаку, закончившуюся сэйвом Грегора Кобела. Но уже на 20-й минуте Джуд Беллингем воткнул мяч в сетку после точного заброса Тома Менье в штрафную. Прямо перед свистком на перерыв Эрлинг Холанн поразил пустые ворота после прорыва и передачи Беллингема.

Во втором тайме немецкая команда продолжила активно атаковать, но больше не забила. Зато сподобился на гол «Бешикташ»: в самом конце встречи турки заработали штрафной неподалеку от ворот «Боруссии». Подача Пьянича прилетела прямо на голову Франциско Монтеро, который пронзил сетку.

Что нужно видеть: главный хайлайт встречи случился уже после ее завершения. Во время послематчевого интервью Эрлинга Холанна к нему подбежал Джуд Беллингем и главный хайлайт встречи случился уже после ее завершения. Во время послематчевого интервью Эрлинга Холанна к нему подбежал Джуд Беллингем и чмокнул норвежца в щечку . Кажется, в мировом футболе назревает новый броманс.

Цифра матча: 66. Мяч Холанна стал для него 66-м в 66 играх за «Боруссию».

«Шериф» – «Шахтер» – 2:0

Голы: Траоре 16’, Янсане 62’

Что нужно знать: клуб из Тирасполя вышел на первый матч Лиги чемпионов в истории молдавского футбола, и каких-то подвигов никто от «Шерифа» не ждал. «Шахтер» полностью контролировал встречу – так продолжилось и после первого пропущенного мяча, который забил Адама Траоре (нет, не тот, что из «Вулверхэмптона»). За всю игру «Шахтер» нанес почти в два раза больше ударов, чем «Шериф» (21 против 11) и имел подавляющее преимущество во владении – 68% против 32%.

Но «Шерифу» было мало, и команда Юрия Вернидуба вонзила второй мяч во втором тайме. Тираспольцы не ушли в оборону и достойно довели игру до сухой победы – кажется, «Интеру» и «Реалу» пора призадуматься об особом плане на матч с этими ребятами.

Что нужно видеть: а вернее кого: главная звезда матча – бразилец Кристиано, именно он отдал два ассиста и фактически сделал победу своей команды. И если на русском языке фамилия игрока звучит не так сочно, то на английском, Cristiano, выглядит весьма зрелищно!

Кристиано, «Шериф» Фото: Getty Images

Цифра матча: 1. Первый матч и первая победа молдавских клубов в истории ЛЧ – за такое событие всем наверняка выпишут повышенные премиальные.

«Атлетико» – «Порту» – 0:0

Что нужно знать: все, кто ненавидит футбол всей душой, вместо «Ливерпуля», «Сити» и «Реала» включили игру «Атлетико» и «Порту». И предсказуемо кайфанули: стилистически оборонительные команды организовали душнейшие 0:0. Футболисты разрешили друг другу нанести девять ударов по воротам (например, «Ливерпуль» за 15 минут своего матча пробил 14 раз).

Но даже в таком болоте было шоу. Самый горячий момент произошел на 80-й минуте: Мехди Тареми удачно включился в прессинг и протолкнул мяч в сетку после ошибки обороны. Но рефери после включения ВАР отменил гол. Оказалось, Тареми, столкнувшись с вратарем, упал и в полете абсолютно случайно едва зацепил мяч рукой. Вам потребуется 50 раз посмотреть повтор, чтобы понять, в чем же дело. И это не единственный повод расчехлять хештег #UEFAmafia. Жоау Феликс вполне мог получить красную за отмашку в лицо Тареми. А еще все того же беднягу Тареми уронили в штрафной «Атлетико» – кажется, с нарушением. Короче, Симеоне отскочил и поедет в Милан в тревожном настроении.

Что нужно видеть: эпизод с отменой гола Тареми – взгляните сами и решите, прав ли румынский судья Овидиу Хацеган.

Цифра матча: 0 – ровно столько ударов в створ ворот «Атлетико» нанесли футболисты «Порту».

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