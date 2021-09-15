«Реал» открыл групповой этап Лиги чемпионов самым важным матчем – выездом к «Интеру». Карло Анчелотти повезло: несмотря на доминантный перфоманс хозяев, «Мадрид» уехал с минимальной победой благодаря мячу Родриго на 89-й минуте.

Бразильский вингер вступил в игру во втором тайме и тут же включил обводки против Алессандро Бастони. На другом фланге соотечественника поддерживал Винисиус: 20-й номер регулярно прошивал защиту «Интера» и прорывался к лицевой. Еще в «Реале» блеснули Дани Карвахаль (опасно включался в штрафную) и Эдуардо Камавинга (выдал ассист). На фоне полевых партнеров померкнул вклад Тибо Куртуа – главного героя «Мадрида» в рамках миланского выезда.

В матче с «Интером» бельгиец выдал пять сэйвов – это второй результат Куртуа в сезоне-2021/22, больше было только в игре с «Бетисом» (7). Первое миланское спасение Тибо пришлось на 19-ю минуту: вратарь «Реала» отбил удар головой от Лаутаро Мартинеса, замыкавшего быстрый выпад. Второй гипермомент закреплен за 54-й минутой. Эдин Джеко кивнул в створ после навеса с углового – воспитанник «Генка» тут же припал к газону и встретил мяч перчатками.

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В первом тайме защита «Реала» допустила 14 ударов – такой халатности «Мадрид» не испытывал с 2013 года, когда «Ювентус» накидал испанцам 15 выстрелов за 45 минут. В трудных условиях тащил именно Куртуа. Еще до перерыва xG «Интера» подступили к отметке в 1,5. Тибо не дал реализовать ни один удар.

Итог – Куртуа оказался лучшим игроком матча по версии испанской редакции Goal. «Тибо отобрал три мяча у Лаутаро и два – у Джеко», – резюмировал автор издания Марио Кортегана. Сам вратарь высказался об игре скромнее: «В первом тайме мы мало владели мячом и не могли оказать давление на «Интер». Правда, во втором активность соперника снизилась – мы зацепились и развили успех».

Такие перфомансы намекают: даже противоречивый характер не отнимает у Куртуа качество, благодаря которому Тибо конкурирует за звание лучшего голкипера мира. Только попал он в команду-перестройку.

«Сегодня я исполнил мечту. «Реал» – лучший клуб планеты», – радовался Куртуа в 2018-м, когда спешно переезжал в «Мадрид» из «Челси». Лондонские фанаты все еще помнят резкое прощание с голкипером, а теперь наверняка ехидничают: Тибо приехал в испанскую столицу на стыке поколений.

Победоносный состав «Реала» постепенно отходит от дел. Марсело, Тони Кроосу, Луке Модричу и Кариму Бензема уже за 30. Флорентино Перес понимает проблему и подсовывает тренерам молодняк: Ферлана Менди, Эдера Милитао, Винисиуса, Родриго и Эдуардо Камавинга. Только Куртуа пребывает в праймовом возрасте. Бельгийцу 29 лет.

Тибо столкнулся с проблемой: «Реал» 10-х, который ассоциировался с мечтами и лучшими клубами планеты, подступил к карьерному излету, а следующее поколение только набивает нужный опыт. «Мадрид» не просел по качеству настолько, чтобы вылететь из пула топ-команд, но и на крупные достижения, о которых Куртуа фантазировал в самолете из Лондона, претендовать пока не может.

Тем мощнее смотрятся перфомансы в духе Тибо против «Интера».

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