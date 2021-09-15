«Милан» – один из главных грандов европейского футбола нулевых – в 10-х превратился в итальянского середняка. После скудетто в 2011-м клуб постепенно утопал в проблемах, а после сезона-2013/14 исчез из Лиги чемпионов на целых семь лет. «Россонери» наконец вернулись в главный еврокубок и преодолели за это время кучу внутренних проблем.

«Милан» нулевых отличался возрастным составом. Скилловые ветераны давали качественный результат, а в составе иногда зажигались молодые звезды. Однако ростеру сильно не хватало обновления, и после чемпионства в 2011-м ветераны постепенно уходили из команды. Кризис исполнителей накрыл «Милан» спустя пару лет: в сезоне-2013/14 «россонери» в последний раз перед семилетней паузой залетели в ЛЧ, а в Серии А закончили на восьмом месте.

Вместо качественных замен клуб прибирал посредственных исполнителей, часто свободных агентов. Например, перед следующим сезоном «россонери» потратили всего 16,9 млн евро: купили Джакомо Бонавентуру, Адиля Рами, Сусо, подобрали за бесплатно Алекса, Жереми Менеза и Диего Лопеса. Неплохие игроки для середняка, но никак не инструменты для выхода из кризиса.

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Анте Ребич и Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» – «Милан» Фото: Getty Images

Вместо топовых сделок клуб продавал имеющихся лидеров. Продажи позволяли зарабатывать, но бесили фанатов и оскудняли возможности на поле. «Милан» без проблем отпускал лидеров: Златана Ибрагимовича, Тьяго Силву, Алешандро Пато и других. Сделки на вход резко отличались по финансовым затратам и качеству игроков.

Отсутствие полезных трансферов объяснялось финансовыми сложностями, с которыми столкнулся клуб. «Милан» не успел за резким развитием футбольной индустрии и нахлынувшими денежными мешками, которые скупали звезд. Доходы клуба постепенно спускались во второй половины нулевых, но тогда «россонери» еще обладали звездным составом. После ухода топов клуб не нашел средств на равноценные замены.

«Милан» жил по классической стратегии: не развивал клубный бренд, а концентрировался только на спортивных проблемах. «Россонери» не осваивали открывшийся азиатский рынок и не заключал крупные спонсорские контракты. Наглядный пример недальновидности в развитии франшизы – пропасть в доходах между конкурентами по ЛЧ. В 2005-м «россонери» заработали меньше «Реала» на 40 млн евро, через 10 лет разница составила 300 миллионов.

«Милан» взбудоражила смена владельца: китайский бизнесмен Юхун Ли открыл «россонери» азиатским зрителям и вкачал в клуб новые средства. Миланцы бомбили покупками и потратили в первое трансферное окно с новым владельцем (лето перед сезоном-2017/18) почти 195 млн евро. Новички снова оказались средними: сейчас в клубе остался и приносит пользу только Франк Кесси, которого арендовали из «Аталанты» всего за восемь млн евро, а позже выкупили за 24.

Однако клуб оказался не готов к резкому скачку и провалил правила финансового фейр-плей, ведь зарабатывал намного меньше, чем тратил. «Милан» выхватил еврокубковый бан на сезон-2019/20, но получил возможность развиваться более плавно. В последние годы «россонери» наконец выработали осознанную трансферную модель: отбросили безумные траты и сконцентрировались на поисках игроков под развитие.

Браим Диас, «Милан» Фото: Getty Images

«Милан» за небольшие деньги купил Фикайо Томори (29 млн евро), Майка Мэньяна (13 млн), Сандро Тонали (7 млн), Рафаэл Леау (29,5 млн) и других. Плюс клуб практикует аренды перед окончательной покупкой футболистов. Новый метод позволил «Милану» привести в порядок финансовое положение и получить качественных игроков, которые развиваются в команде.

Возвращение в Лигу чемпионов и дебютный матч с «Ливерпулем» показал, что «россонери» еще далеки от европейской элиты, но могут навязывать борьбу в конкретном матче кому угодно. В сезоне 2019/20 клуб боролся за чемпионство, занял второе место и впервые за семь лет получил путевку в ЛЧ.

«Россонери» очаровали своей игрой в матче с гораздо более опытным и сыгранным «Ливерпулем». «Милан» едва не вырвал очки на «Энфилде», а на поле главную роль играли как раз развивающиеся янгстеры. Клуб красиво вернулся в Лигу чемпионов, в которой отсутствовал семь лет. Но возвращение на прежний топовый уровень еще только начинается.

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