«Манчестер Сити» начал групповой этап Лиги чемпионов с крупной победы над «Лейпцигом» – 6:3.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Одними из главных героев матча стали полузащитники «горожан» Рияд Марез и Джек Грилиш: алжирец реализовал пенальти, а британец отдал ассист на первый гол «Сити» и записал на свой счет победный мяч. Но главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола нашел изъяны в действиях игроков даже после того, как финалисты прошлого розыгрыша ЛЧ повели в счете с разницей в 2 мяча. В кадры трансляции попали эпизоды, как Пеп агрессивно выговаривает сначала Грилишу, а потом и Марезу.

Чемпионат Испании Мендеш предложил «Сити» Фати, Гвардиола отказал 10/09/2021 В 18:51

Грилиш стал только вторым англичанином после Уэйна Руни, кому удалось оформить гол+пас в дебютном матче в ЛЧ.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» сделал 3+1 в игре против «Фенербахче» в 2004 году – «дьяволы» выиграли со счетом 6:2.

Следующий матч «Манчестер Сити» в ЛЧ – в гостях против «ПСЖ». Игра пройдет 28 сентября в 22:00 (мск).

Чемпионат Испании Пике: «Начал встречаться с Шакирой, и отношения с Пепом изменились» 07/09/2021 В 08:44