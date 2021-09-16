«Манчестер Сити» начал групповой этап Лиги чемпионов с крупной победы над «Лейпцигом» – 6:3.
Одними из главных героев матча стали полузащитники «горожан» Рияд Марез и Джек Грилиш: алжирец реализовал пенальти, а британец отдал ассист на первый гол «Сити» и записал на свой счет победный мяч. Но главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола нашел изъяны в действиях игроков даже после того, как финалисты прошлого розыгрыша ЛЧ повели в счете с разницей в 2 мяча. В кадры трансляции попали эпизоды, как Пеп агрессивно выговаривает сначала Грилишу, а потом и Марезу.
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- Грилиш стал только вторым англичанином после Уэйна Руни, кому удалось оформить гол+пас в дебютном матче в ЛЧ.
- Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» сделал 3+1 в игре против «Фенербахче» в 2004 году – «дьяволы» выиграли со счетом 6:2.
- Следующий матч «Манчестер Сити» в ЛЧ – в гостях против «ПСЖ». Игра пройдет 28 сентября в 22:00 (мск).
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