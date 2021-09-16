УЕФА назвал претендентов на звание автора лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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В голосовании на самый красивый мяч участвуют форвард «Милана» Анте Ребич, сравнявший счет в игре с «Ливерпулем». Автор первого гола «Шерифа» в группе ЛЧ Адама Диарра, поразивший ворота «Шахтера». А также полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, записавший на свой счет победный мяч в матче против «Милана», и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который забил «Лейпцигу».

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В дебютном матче на групповом этапе Лиги чемпионов «Шериф» обыграл «Шахтер» – 2:0. Голы на счету Адама Диарра и Момо Янсане.

Следующее испытание клуба из Тирасполя в главном клубном турнире Европы – игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

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