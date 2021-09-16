Фирменный самолет «Зенита», выполнявший гражданский рейс из Антальи в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за попадания в стаю птиц.
Пассажирский лайнер попал в стаю птиц при заходе на посадку, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия». Один из двигателей самолета вошел в нештатный режим. В аэропорту Санкт-Петербурга судно приземлилось в 22:26 по московскому времени. В соответствии с действующими регламентами Пулково объявил тревогу. Отмечается, что на борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту.
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«Зенит» прокомментировал случившееся в твиттере: «Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета».
- В первом туре ЛЧ «Зенит» с минимальным счетом 0:1 уступил действующему победителю турнира – «Челси».
- Следующий матч – против «Мальмё» в Санкт-Петербурге. Он состоится 29 сентября в 19:45 (мск).
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