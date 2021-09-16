Президент Примеры Хавьер Тебас жестко раскритиковал «ПСЖ», обвинив французский клуб в жульничестве с зарплатным фондом.
«Испанский футбол не сломлен. Ни «Реал», ни «Барселона». У 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается «Реала», я думаю, что этот клуб лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они вправе делать все, что захотят.
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Они никогда не смогут стать «ПСЖ», потому что французский клуб жульничает. Их фонд заработной платы составляет около 600 млн евро – это просто невозможно», – цитирует Тебаса Marca.
- «ПСЖ» в летнее трансферное окно пополнился звездными игроками – Лионелем Месси, Серхио Рамосом и Джанлуиджи Доннаруммой. Все пришли как свободные агенты.
- В первом матче группового этапа ЛЧ «Париж» сыграл вничью с «Брюгге».
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