Президент Примеры Хавьер Тебас жестко раскритиковал «ПСЖ», обвинив французский клуб в жульничестве с зарплатным фондом.

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«Испанский футбол не сломлен. Ни «Реал», ни «Барселона». У 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается «Реала», я думаю, что этот клуб лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они вправе делать все, что захотят.

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Они никогда не смогут стать «ПСЖ», потому что французский клуб жульничает. Их фонд заработной платы составляет около 600 млн евро – это просто невозможно», – цитирует Тебаса Marca.

«ПСЖ» в летнее трансферное окно пополнился звездными игроками – Лионелем Месси, Серхио Рамосом и Джанлуиджи Доннаруммой. Все пришли как свободные агенты.

В первом матче группового этапа ЛЧ «Париж» сыграл вничью с «Брюгге».

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