У защитника «Манчестер Сити» Натана Аке 15 сентября во время матча Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» скончался неизлечимо больной отец. Это произошло за несколько минут перед тем, как Аке открыл счет (16-я минута).

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«Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни, мой отец был очень болен, неизлечимо. Мне повезло, что меня поддержали мои семья и друзья.

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Вчера я забил свой первый мяч в Лиге чемпионов, это случилось всего через несколько минут после того, как он мирно скончался. Мама и брат были рядом с ним. Может, так и должно было быть. Моя игра всегда делала его гордым и счастливым.

Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и этот было для тебя, папа», – написал Аке в инстаграме.

Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу «Манчестер Сити».

Аке представляет английский клуб с 2020 года.

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