У защитника «Челси» и сборной Англии Риса Джеймса ограбили дом во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом». Об этом он сообщил в инстаграме, выложив видео.

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«Вечером 14 сентября, когда у меня был матч в Лиге чемпионов, несколько трусливых грабителей вломились ко мне в дом. Совместными усилиями они погрузили в машину тяжелый сейф, в котором находились кое-какие личные вещи. У меня не хранятся дома ювелирные украшения, поэтому все, что содержалось в сейфе, это медали: победителя Лиги чемпионов, обладателя Суперкубка УЕФА и серебро с Евро-2020. Эти медали я завоевал вместе с «Челси» и сборной Англии. Это награды, которые не отнять у меня независимо от того, обладаю ли я ими физически, чтобы доказать это.

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Тем не менее, я обращаюсь ко всем моим поклонникам, болельщикам «Челси» и сборной Англии с просьбой помочь найти и выдать этих подлецов властям. Преступники никогда не почувствуют себя спокойными, потому что улики против них накапливаются. Полиция, мои советники, «Челси» и многие другие люди поддерживают меня, и у нас есть четкие версии о том, кто это совершил. Мы идем за ними.

К счастью, во время вторжения в доме никого не было, но я сообщаю всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам о моей беде, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать преступников и восстановить справедливость», – написал Джеймс.

«Челси» выиграл у «Зенита» со счетом 1:0.

Контракт с «Челси» Рис подписал в 2018 году.

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