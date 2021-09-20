Вратарь «Челси» Эдуар Менди пропустил матч с «Тоттенхэмом» из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Зенита». На последних минутах голкипер столкнулся с нападающих сине-бело-голубых Артемом Дзюбой. О причинах отсутствия Менди рассказал главный тренер «Челси» Томас Тухель.

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«Эдуар получил удар на последних минутах матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Он был очень болезненным, Менди не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, когда ему нужно было полностью вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Ему также было неудобно бороться за мяч после подач с угловых и штрафных. В связи с этим мы решили поставить в старт Кепу. Я рад, что он сыграл важную роль в матче и не пропустил. Он заслужил это. И я рад, что он справился с задачей», – приводит слова Тухеля Goal

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«Челси» победил «Зенит» со счетом 1:0, единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Следующий матч в Лиге чемпионов петербуржцы проведут с «Мальмё».

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