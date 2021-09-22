Организаторы финала Лиги чемпионов-2022 представили логотип решающего матча турнира.

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Презентация логотипа прошла на «Газпром Арене», которая примет решающий матч Лиги чемпионов. Визуальное оформление финала выполнено в духе абстракционизма и вдохновлено живописью Василия Кандинского и Казимира Малевича. Автор логотипа – российский художник Максим Жестков.

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«Работа над оформлением для финала Лиги чемпионов УЕФА стала творческим испытанием, так как оно должно было воплотить в себе скрывающийся за классическими фасадами города революционный дух Санкт-Петербурга и современные символы города вместе с узнаваемыми многовековыми зданиями. Вместе с творческой командой мы решили взглянуть на петербургскую архитектуру сквозь призму супрематизма, так как это влиятельное движение в искусстве тесно связано с городом, где в 1915 году прошла первая супрематическая выставка. Экспериментируя с чистейшими формами, почерпнутыми у города, нам удалось создать яркую композицию, полную предвкушения и энергетики, которые сопутствуют финальному матчу», – приводит слова Жесткова официальный сайт УЕФА

Логотип финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге Фото: Getty Images

«Как вы знаете, финал Лиги чемпионов проходит в разных городах, и дизайн финала отражает культурное наследие той страны, в которой он проходит. Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи – это абстракционизм и супрематизм. Вы видите, что угадываются нотки [Казимира] Малевича и [Василия] Кандинского.

Здесь присутствуют такие важные элементы в архитектуре города, как Медный всадник и Дворцовый мост, но есть и современное сооружение – «Лахта-Центр», – цитирует руководителя организационного комитета финала ЛЧ-2022 Алексея Сорокина ТАСС

Логотип финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге Фото: Getty Images

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

В последний раз российский город принимал финал ЛЧ 21 мая 2008 года – в Москве на стадионе «Лужники» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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