Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о состоянии Лео Месси после травмы.
Месси получил повреждение в матче против «Лиона» и отправился на скамейку на 76-й минуте. Следующим утром Лионель прошел процедуру МРТ, которая подтвердила сильный ушиб кости.
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«Лео начал беговые тренировки в пятницу. Мы надеемся, что все пойдет по плану, поэтому оценим вновь его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – цитирует Почеттино пресс-служба парижан.
- Месси пропустит игру с «Монпелье», которая состоится 25 сентября.
- Матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов запланирован на 28 сентября.
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