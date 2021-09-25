Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о состоянии Лео Месси после травмы.

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Месси получил повреждение в матче против «Лиона» и отправился на скамейку на 76-й минуте. Следующим утром Лионель прошел процедуру МРТ, которая подтвердила сильный ушиб кости.

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«Лео начал беговые тренировки в пятницу. Мы надеемся, что все пойдет по плану, поэтому оценим вновь его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – цитирует Почеттино пресс-служба парижан.

Месси пропустит игру с «Монпелье», которая состоится 25 сентября.

Матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов запланирован на 28 сентября.

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