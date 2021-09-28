«Дедушка, поздравляю! Тебе «Реал» попался на жеребьевке. Привези мне с «Сантьяго Бернабеу» футболку Модрича!» – такими были первые слова внука Юрия Вернидуба после жеребьевки Лиги чемпионов. Украинский тренер «Шерифа» не только сенсационно вывел приднестровский клуб в групповой этап, но и сразу же добыл историческую победу над донецким «Шахтером». Невероятный показатель для команды, состав которой в начале лета обновился на 70%. Несмотря на это «Шериф» прошел квалификацию с первого раунда, выиграл шесть матчей из восьми, забил 14 мячей и пропустил только два.

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Карьера и успехи Вернидуба – яркая иллюстрация утверждения, что нет пророка в своем отечестве. Луганская «Заря» запорожца девять сезонов кусала «Динамо» и «Шахтер» в чемпионате Украины. Из-за войны на Донбассе клуб с богатой историей (чемпион СССР-1972) лишился поддержки болельщиков и сильно ужался в финансах, но это не помешало Вернидубу удачно выступать не только в УПЛ, но и в Лиге Европы. Тренер давал результат, пока в Киеве и Донецке тасовали более статусных и высокооплачиваемых тренеров.

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Юрий Вернидуб в матче против «Лейпцига» Фото: Imago

«Я приехал в «Шериф» не за деньгами. В «Заре» у меня зарплата была даже повыше. Хочу в Тирасполе попробовать себя в Лиге чемпионов», – признался зарабатывавший в Луганске 300 тысяч евро в год Вернидуб. Это совсем ни о чем, если сравнить с тренером донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби (4,1 млн евро в год) и динамовцем Мирчей Луческу (1,2 млн).

Главная отговорка владельцев украинских топов звучала очень примитивно и дешево – этот тренер хорош для периферийных команд, а в клубе с большим количеством звезд может поплыть. В «Динамо» привыкли давать шанс ученикам Лобановского, а босс «Шахтера» Ринат Ахметов зациклился на бразильцах, португальцах и прочих иностранцах. Отступить от этих нарративов оказалось сложнее, чем включить логику и дать шанс человеку. Ведь помимо вывода «Зари» на новый уровень Вернидуб проявил себя и как специалист, умеющий максимально раскрыть потенциал молодых игроков.

В «Аталанте» сегодня сверкает Руслан Малиновский . На универсальном левше с могучим ударом и талантом к исполнению штрафных поставили крест в «Шахтере», но в Луганске тренер поменял игроку позицию, и все сложилось. Похожая история с защитником Александром Караваевым, которого «Заря» продала в «Фенербахче», а сейчас парень безальтернативно основной в сборной Украины. А самый главный трансфер и гордость Вернидуба – тренер прокачал вратаря Андрея Лунина до уровня «Реала». Мадридцы заплатили за таланта 8,2 млн евро – трансферный рекорд «Зари».

Юрий Вернидуб в период работы с «Зарей» Фото: Imago

С таким мощным бэкграундом было бы логично позвать Юрия Николаевича на пост главного тренера сборной после скандального ухода Андрея Шевченко. И снова тишина – даже в шорт-лист претендентов не включили. Важно понимать, что в украинском футболе, как и во многих других сферах жизни, многое решает кумовство, а популизм стал оруэлловской нормой. Поражения преподносят как победы.

Успех в матче с донецким «Шахтером» в первом туре Лиги чемпионов особенно приятен для тренера из-за напряженных отношений с этим клубом. Несколько лет назад Вернидуба зацепили обвинения одного из экспертов принадлежащего Ахметову канала «Футбол» о том, что в ворота соперников «Зари» ставили много пенальти. «У Гитлера рупором пропаганды был Геббельс. Сейчас же каналы «Футбол» – рупоры «Шахтера». Всех грязью польют. Скажу одно: совесть продать можно, а вот купить ее нельзя ни за какие деньги!» – обиделся тренер на горняков.

После окончания контракта с «Зарей» в 2019 году Юрий рассматривал варианты из ближнего зарубежья. Соглашение с «Кайратом» сорвалось в последний момент, поэтому Вернидуб уехал в Беларусь и принял солигорский «Шахтер». Все шло замечательно: красивый атакующий футбол, лидерство в чемпионате, признание и уважение болельщиков. Но затем случился вылет в квалификации Лиги Европы от молдавского «Сфынтул Георге» по пенальти, и тренер не стал прятаться за отговорками вроде «зато мы лучшая команда по пробегу». Спустя полтора месяца после отставки Вернидуба «Шахтер» стал чемпионом.

«Как-то на одном матче «Зари» фанаты вывесили баннер с надписью «Мужики». Я тогда сказал парням, что такое признание – большая часть, и мы всегда должны помнить, что значит быть мужиком. Придерживаться и не поступаться определенным принципам, уважать себя и тех, за кого ты в ответе. Семью, коллектив, людей, страну», – убежден Вернидуб. Из-за своих принципов тренер отказывается работать в России, где в конце 1990-х он капитанил в «Зените» и брал Кубок. Вернидуб считает Россию агрессором и инициатором конфликта на границах Украины и готов при необходимости идти защищать родину.

Защитник отыграл в Питере три сезона и запомнился крутым исполнением штрафных и подключениями в атаку. Выступал бы и дальше, но замучили травмы. Юрий перенес две операции на мениске и попросил Виталия Мутко разорвать контракт, хотя вполне мог включить режим Бэйла. В случае с Вернидубом невозможно себе представить и ситуацию его соотечественника Ярослава Ракицкого, который поздравил с днем рождения президента «Шахтера» Рината Ахметова и извинился, что записывает видео в футболке «Зенита». Прослыть конъюнктурщиком – худшее оскорбление для тренера.

Эмоциональный Юрий Вернидуб Фото: Getty Images

Подтрибунные помещения 13-тысячной арены «Шерифа» обклеены полотнами выдающихся игроков и тренеров клуба – чтобы войти в историю Вернидубу понадобилось всего полгода работы в Приднестровье. Этой осенью украинца ждут еще испытания «Реалом» и «Интером», и если у тренера получится не попросить, а сорвать футболку с Модрича или Видаля, то по-настоящему раздетыми себя почувствуют киевские и донецкие автократы.

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