Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 «Порту» – «Ливерпуль», который состоится 28 сентября в Португалии.
В помощники ему назначены лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин и резервный судья Владимир Москалев. Ответственным за систему ВАР будет немец Бастиан Данкерт, его ассистент – россиянин Виталий Мешков.
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- В этом евросезоне Карасев отсудил два матча квалификации ЛЧ, а также Суперкубок Европы «Челси» – «Вильярреал».
- В первом туре группы B «Ливерпуль» победил дома «Милан» (3:2), а «Порту» на выезде вырвал нулевую ничью с «Атлетико».
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