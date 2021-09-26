Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 «Порту» – «Ливерпуль», который состоится 28 сентября в Португалии.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

В помощники ему назначены лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин и резервный судья Владимир Москалев. Ответственным за систему ВАР будет немец Бастиан Данкерт, его ассистент – россиянин Виталий Мешков.

Чемпионат России Тьяго Силва умирал от туберкулеза. Его спас тренер «Динамо» 21/09/2021 В 09:00

В этом евросезоне Карасев отсудил два матча квалификации ЛЧ, а также Суперкубок Европы «Челси» – «Вильярреал».

В первом туре группы B «Ливерпуль» победил дома «Милан» (3:2), а «Порту» на выезде вырвал нулевую ничью с «Атлетико».

Чемпионат Англии Клаттенбург: «Клопп никогда не умел проигрывать» 19/09/2021 В 13:10