Лига чемпионов возвращается после двухнедельного перерыва суперматчем «ПСЖ» – «Сити», а еще бодрейшими вывесками «Милан» – «Атлетико» и «Ювентус» – «Челси». На некоторые из этих встреч и не только Eurosport.ru подготовил прогнозы вместе с Winline.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити» (28 сентября, 22:00 мск)

Лига чемпионов УЕФА Фаны «Сити» игнорируют ЛЧ и злят Пепа. У них есть причина 3 ЧАСА НАЗАД

Несмотря на жирнейшую трансферную кампанию и приглашение шестерых топчиков, «ПСЖ» по-прежнему играет кисло: Месси провел три безрезультативных матча и травмировался, оборона сбоит, некоторые лидеры прописались на больничных койках. В чемпионате парижане идут без потерь, но некоторые победы получились очень натужными: «Метц» и «Лион» были обыграны только в добавленное время, «Бресту» и «Страсбуру» пришлось забивать больше двух мячей.

Лео Месси на тренировке «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Сити» дважды потерял очки в АПЛ и проиграл Суперкубок Англии «Лестеру», но при этом сейчас команда в полном порядке. Последние шесть матчей парни Пепа Гвардиолы закончили с общим счетом 24:4, в заключительном туре при огромном преимуществе переиграли 1:0 «Челси» и взлетели на второе место в таблице. «Горожане» играют уверенно и результативно, а еще умеют обыгрывать «ПСЖ», что доказали в последнем розыгрыше ЛЧ.

«Порту» – «Ливерпуль» (28 сентября, 22:00 мск)

Тут все просто. «Ливерпуль» забивает всем подряд во всех турнирах с апреля 2020 года, когда в ЛЧ сгонял вничью с «Реалом» (0:0). У мерсисайдцев фантастическое нападение и почти безграничные возможности впереди.

«Порту» – крепкая команда, которая особенно здорово играет дома и редко остается без гола даже против топ-команд Европы. В этом случае кэф 1,71 – лакомый вариант, чтобы поднять кэша.

«Зенит» – «Мальмё» (28 сентября, 19:45 мск)

Если не сейчас, то когда «Зениту» побеждать в матче Лиги чемпионов? Питерцы без сенсации отыграли на «Стэмфорд Бридж» (0:1) и идут по запланированному после жеребьевки графику: поражения от «Челси» и «Ювентуса» должны быть сглажены двумя выигрышами у «Мальмё» – наверное, слабейшей команды этой ЛЧ.

«Зенит» празднует гол в ворота «Боруссии» в матче ЛЧ Фото: Getty Images

Шведы приедут в Россию, где под крики питерских сорвиголов Малком, Клаудиньо и Дзюба должны устроить шоу и порадовать страну – команда ведь в отличной форме. Если этого не произойдет, то РФПЛ можно будет официально закрыть, потому что ниже упасть точно не получится.

«Ювентус» – «Челси» (29 сентября, 22:00 мск)

Начало сезона показало, что «Ювентус» очень тяжело переживает расставание с Роналду. «Бьянконери» только в последних двух турах победили в чемпионате и выползли из зоны вылета. «Челси» же, напротив, продолжает набирать обороты после весенней победы в ЛЧ. «Синие» идут в группе лидеров АПЛ, а очки потеряли только против других монстров лиги – «Ливерпуля» (1:1, играли в меньшинстве) и «Сити» (0:1).

В очном матче вряд ли что-то изменится: «Ювентус» сыграет дома, но будет аутсайдером и вряд ли окажет достойное сопротивление действующим чемпионам Европы. Класс у команд сейчас явно разный, туринцам еще предстоит прийти в себя. В том числе после очередного поражения.

А еще:

«Аякс» против «Бешикташа» – матч, возможно, самых веселых команд группового этапа ЛЧ. Чемпионы Нидерландов привычно ярко сыграли в атаке в первом туре и положили пять мячей в ворота «Спортинга», а турки пробили тотал больше во встрече с «Боруссией Дортмунд». Здесь на футбол не повляет ничто на свете – он в любом случае получится остроатакующим, взрывным и эмоциональным. Тотал больше 3,5 за 1,96 должен быть пробит на ура.

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