После первого матча группового этапа Лиги чемпионов журналисты ждали от Гвардиолы аналитики по безумной зарубе с «Лейпцигом», но Пеп уделил внимание другой важной теме: недостаточной заполняемости стадиона на главном еврокубке. Тренера задело отношение болельщиков, которые не поддержали команду в среду вечером, хотя «Сити» устроил настоящее шоу: победа 6:3 с автоголом, пенальти и удалением у соперников. «Я бы хотел, чтобы в субботу нас поддержало больше людей, – призвал обиженный Гвардиола. – Мы устали, а «Саутгемптон» очень опасен. Я приглашаю всех прийти и посмотреть нашу игру».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Монолог испанского специалиста спровоцировал конфликт: главный секретарь официального фан-клуба «Сити» Кевин Паркер вежливо предложил Пепу заниматься тренерством и не отвлекаться на количество болельщиков. На следующей пресс-конференции Гвардиола спихнул вину на журналистов, которые «вырвали слова из контекста», и пригрозил уйти, если саппорт «Манчестера» им недоволен. «Если после пяти лет люди не понимают моего поведения, то это означает, что они не хотят его понимать, – пробурчал тренер. – Я предпочитаю, чтобы меня поддерживали, но если кто-то не может прийти, это тоже прекрасно. Не собираюсь извиняться, потому что говорил искренне».

Лига чемпионов УЕФА Анелька: «В АПЛ или Ла Лиге Мбаппе уже бы получил «ЗМ» 13 ЧАСОВ НАЗАД

Эмоциональными выступлениями Гвардиола невольно затронул больную тему для фанатов «Сити». В 2003-м клуб покинул арену «Мейн Роуд», на которой выступал с 1923 года, и переехал на «Сити оф Манчестер». Новый стадион вмещал почти на 20 тысяч зрителей больше старого – 55097 мест против 35150. В 2011-м дом «горожан» переименовали в «Этихад» в соответствии с контрактными обязательствами перед главным спонсором, авиакомпанией Etihad Airways. Прошло несколько месяцев, и фанаты соперников издевательски обыграли новое название – «Эмптихад» от английского empty (пустой), потому что на стадионе почти никогда не бывало аншлага.

С тех пор шутки над «Ман Сити» за пустые места превратились в обязательный элемент английского футбольного фольклора. Картинки с полусвободными секторами на «Этихаде» разлетаются по соцсетям быстрее, чем хайлайты матчей или прямая речь игроков. Мемы про плохую посещаемость подхватили все: от заклятых противников с другого конца города до Google Maps – сервис выдавал стадион «Сити» по запросу «пустые места». «Не думаю, что боссам «Ливерпуля» или «Ман Юнайтед» приходится зазывать людей на матчи», – язвил в эфире бывший руководитель «Кристал Пэлас» Саймон Джордан.

Неудивительно, что фанатов «Сити» задела реплика Гвардиолы: если даже главный тренер критикует клуб за отсутствие зрителей на матчах, то тролли в интернете ни за что не успокоятся. «Он не понимает, с какими сложностями сталкиваются болельщики, если им нужно приехать на «Этихад» в среду вечером, – ругался Кевин Паркер. – У них могут быть маленькие дети или материальные трудности, они могут по-прежнему соблюдать изоляцию из-за коронавируса. Его комментарии совершенно необъяснимы».

Лидер фанатов прав, но индивидуальные обстоятельства, пробки и пандемия – не единственные причины, по которым многие владельцы абонементов на матчи «Сити» традиционно пропускают именно Лигу чемпионов. Разница очевидна: на вроде бы более статусную битву с «Лейпцигом» пришли чуть больше 38 тысяч зрителей, а игру против «Саутгемптона» три дня спустя посетили 52698 человек. Дело не только в удачном расписании: для олдскульных фанатов гламурный еврокубок остается второстепенным турниром. Они по-прежнему больше всего кайфуют от Премьер-лиги – как и в те времена, когда финал ЛЧ казался для «Манчестера» нереальным достижением.

Болельщики «Манчестер Сити» на «Мэйн Роуд», 2003 год Фото: Getty Images

В конце 1990-х «горожане» прошли очищение Вторым дивизионом. Поколению болельщиков, которое помнило успехи 30-летней давности, теперь приходилось терпеть поражения от «Линкольна» и «Уикома». Естественно, в тот период «Сити» привлекал меньше молодых жителей Манчестера, чем «Юнайтед», который доминировал в АПЛ, брал кубки и доходил до поздних стадий в Европе. Однако именно в тот тяжелый период у фанатов аутсайдера сформировалась особая идентичность. Победы, трофеи и громкие трансферы интересовали их меньше, чем возможность следовать за любимым клубом. Отношение не изменилось ни после переезда на современный стадион, ни после перехода под контроль шейха Мансура в 2008-м.

Когда «Сити» разбогател, накупил звезд и превратился в постоянного претендента на титул, у клуба появились новые болельщики по всему миру, но это были не те зрители, которые каждые выходные заполняли «Этихад». Фанатское движение «горожан» как бы раздвоилось: в городе их по-прежнему поддерживали люди, наслаждавшиеся кубковыми зарубами с «Ноттс Каунти» и «Редингом», а за пределами Манчестера постеры с Агуэро и Сильвой скупали подростки, которых первые пренебрежительно называли глорихантерами.

Болельщики «Манчестер Сити» перед матчем против «Лейпцига», сезон-2021/22 Фото: Getty Images

Приток последних никак не улучшил посещаемость – в результате на стадионе появились места для 20 тысяч новых зрителей, но заполнить их оказалось некому. Любовь к родным клубам в Англии передается по наследству, и тинейджер из семьи болельщиков «Ман Юнайтед» практически с нулевой вероятностью переметнется на сторону «Сити». Гвардиола расстраивается, потому что не видит еженедельных аншлагов на «Этихаде», но ему не стоит на них рассчитывать. Несмотря на принадлежность к европейской элите и достижения последних лет, в городе за команду по-прежнему переживают постоянные посетители «Мейн Роуд» и их потомки.

Другая причина заключается в том, что большинство местных фанатов «Манчестера» в принципе не особо интересуются Лигой чемпионов. Если посещаемость на матчах АПЛ все равно выросла (хотя бы за счет туристов и англичан моложе 25 лет), то до еврокубков многим из «старичков» просто нет никакого дела. «Это забавно, но ЛЧ не вызывает у меня никаких эмоций, – признался один из самых известных болельщиков «Сити», музыкант Ноэль Галлахер. – На стадионе царит странная апатия, когда проходят матчи этого турнира. Если вы спросите меня, чего я хотел бы больше – титула в Англии или победы в ЛЧ, то я выберу первый вариант в 100 случаях из 100».

Отношения между «Манчестером» и УЕФА накалились еще в 2011-м, когда фанатов «Порту» оштрафовали на символическую сумму за оскорбительные выкрики в сторону Марио Балотелли. Три года спустя саппорту «Сити» не позволили посетить матч против ЦСКА, хотя за расизм наказали болельщиков московской команды. «Я расстроился, когда мы проиграли финал ЛЧ в прошлом сезоне, но это было не то же самое, как когда мы уступили «Ливерпулю» в гонке за АПЛ пару лет назад, – согласился с Галлахером Кевин Паркер. – Я предпочел бы проиграть «Челси» в еврокубковом матче, чем в чемпионате. У меня такое ощущение, и я думаю, что многие фанаты согласятся».

Ноэль Галлахер и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Когда дело доходит до покупки абонементов или билетов на отдельные матчи, приоритетным вариантом для ультрас «Сити» остается Премьер-лига – особенно осенью, когда матчи группового этапа ЛЧ даже против сильных соперников не имеют ключевого значения. «Я не могу позволить себе ходить на все игры, – признался в 2019-м 23-летний болельщик Джон Хэй. – Если бы я мог, то не пропускал бы ни одного матча, но в Манчестере печальная ситуация с уровнем жизни». Вдали от блеска и пафоса еврокубковых битв на «Сантьяго Бернабеу», «Энфилде» или соседнем «Олд Траффорд» постоянным посетителям «Этихада» приходится планировать походы на футбол более избирательно, и они отказываются экономить ради «чужого» турнира.

«Горожан» часто упрекают в предательстве настоящего футбола, меркантильности и попсовости, но парадоксальным образом именно их фанаты остаются искренними и придерживаются консервативных ценностей. Даже после нулевой ничьи с «Саутгемптоном» зрители наверняка не променяли бы классическое противостояние в чемпионате на сверхрезультативную перестрелку с «Лейпцигом» посреди недели. Еврокубки остаются для них экзотикой, и Пепу Гвардиоле придется принять их точку зрения, если за пять лет он разобрался в истории клуба.

Лига чемпионов УЕФА Почеттино – об адаптации Месси: «Он такой же человек, как мы» 17 ЧАСОВ НАЗАД