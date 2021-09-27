Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси примет участие в матче команд в Лиге чемпионов.
«То, что он сделал за свою карьеру, более чем исключительно. Я надеюсь, что завтра он сможет сыграть – во благо футбола. В прошлом сезоне у «ПСЖ» была фантастическая команда, и матчи между нами были равными. А теперь у них еще и Месси есть. «ПСЖ» – серьезный конкурент. Но это другая игра, групповой этап, все иначе. Увидим, как все будет», – приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
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