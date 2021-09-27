Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением об адаптации нападающего парижан Лионеля Месси перед игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Мы говорим о лучшем игроке в мире. Но в то же время нужно понимать, что он такой же человек, как и мы, и ему нужно адаптироваться в новом клубе, а его семье нужно адаптироваться к новому обществу и новой культуре. Давайте дадим игроку приспособиться, чтобы он чувствовал себя как дома. Сейчас для него все в новинку. Он не так давно приехал. Месси постепенно узнает своих партнеров по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба. Сыграет ли Месси во вторник? Вы узнаете об этом при объявлении состава», – приводит слова Почеттино BBC Sport

Лео пропустил уже две встречи «ПСЖ» подряд – против «Метца» и «Монпелье».

Игра «ПСЖ» и «Сити» пройдет в Париже 28 сентября и начнется в 22:00 (мск).

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