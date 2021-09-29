Вряд ли в современном футболе найдется столь успешный футбольный долгожитель, как Златан Ибрагимович. В октябре шведу исполнится 40 лет, а он и не задумывается о завершении карьеры. Златан все еще чувствует себя молодым и несмотря на преследующие в последние годы травмы заряжен привести «Милан» к победе в Серии А.

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Все знают Ибру как весьма эпатажного и уверенного в себе негодяя, готового смести любого с пути. Таким его сделала тяжелая жизнь в гетто Мальмё, где он начал игровую карьеру.

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Жизнь в гетто, воровство велосипедов

Семья Златана жила в Русенгорде, на окраине Мальмё. Здесь базировались иммигранты со всех частей мира: сомалийцы, турки, поляки и югославы, бежавшие в Швецию после распада своего государства. Родители Златана также имеют отношение к югославским беженцам: отец Шефик родом из Боснии, а мама Юрка – из Хорватии.

Детство Златана было суровым. Родители развелись, когда мальчику было два года. Он остался жить с мамой и тремя сестрами – родной Санелой и двумя сводными, а также с братом Александром. Чтобы прокормить пятерых детей, Юрка работала уборщицей по 14 часов в день.

Златан Ибрагимович Фото: Imago

От тяжелой жизни Ибра с ранних лет промышлял воровством и хулиганством. Однажды у Златана украли BMX, который он назвал Fido Dido – в честь популярного в 90-х мультипликационного персонажа, рекламирующего 7Up и прочую продукцию. Так и не найдя свой велик, Ибра сам стал воровать.

«Однажды я оделся во все черное, вышел ночью на улицу как чертов Рэмбо и с помощью огромного болтореза обзавелся военным байком. Разумеется, этот велик был очень крут. Мне он нравился. Но, если честно, для меня был важнее сам процесс, эмоции, а не велик. Меня прикалывало колесить в темноте и кидаться яйцами в окна. Меня редко ловили», – вспоминал Златан.

В какой-то момент страсть к воровству сыграла со шведом злую шутку. После матча у Ибры в очередной раз пропал велосипед, а путь из центра Мальмё домой был неблизкий. Уставший Златан подрезал стоявший у раздевалки новенький велик и помчал на нем.

Через пару дней состоялось командное собрание, на котором ассистент тренера спросил у ребят, не видели ли они его пропавший велосипед. Разволновавшийся Ибра сначала промолчал, а потом подошел, натянул улыбку до ушей и заявил: «Знаете, я взял ненадолго ваш велосипед. Была кризисная ситуация. Одноразовое использование. Вы получите его обратно завтра». Как ни странно, шалость удалась.

Из-за большого носа, дрыщеватости и шепелявости Златан неоднократно становился объектом насмешек среди сверстников. В школе мальчика через силу заставляли ходить к логопеду, что сам Ибра считал крайне унизительным. Спустя некоторое время Социальная служба отдала право опеки над Санелой и Александром Юрке, а Златан переехал жить к отцу. Несмотря на разделение, он продолжил поддерживать плотную связь с сестрой и матерью.

Восхищался отцом, несмотря на его проблемы с алкоголем

Шефик работал на стройке и получал приличные деньги. Но львиная доля заработной платы уходила на выпивку.

«Пиво было повсюду: на столах, на полках, зачастую я просто собирал пустые банки в большой черный мусорный мешок и сдавал их. Безусловно, это все было грустно. Как и все дети в подобной ситуации, я научился угадывать его настроение. Точно знал, когда с ним можно поговорить. На следующий день после того, как он выпил, это было бесполезно. А на второй день еще хуже. Иногда он просто рвал и метал», – рассказывал Златан.

После таких сцен Ибра стал противником алкоголя и сигарет. Единственный раз, когда он отошел от принципов, случился в 2005 году во время празднования скудетто в «Ювентусе». Давид Трезеге уломал шведа сыграть с ним в литрбол.

Златан Ибрагимович, «Ювентус» Фото: Getty Images

Несмотря на проблемы с алкоголем, Шефик был очень заботливым отцом. Если кто-то наезжал на его детей, то обидчику было несдобровать. А еще он любил побаловать сына: «В то время я коллекционировал футбольные фотографии. Часто разочаровывался, особенно когда мне попадались шведские игроки, а я о них ничего не знал. Но однажды папа пришел домой с целой коробкой. Это был просто разрыв. Я открыл их все, добрался до всех крутых бразильцев. Иногда мы смотрели вместе телевизор, разговаривали. Вот это было просто прекрасно».

Но в первую очередь Шефик был для Златана примером не столько отца, сколько мужчины. «Я научился всегда двигаться вперед, стиснув зубы. Научился не жалеть себя. Когда мы купили мне в IKEA новую кровать, у отца не осталось денег на транспорт. Там нужно было еще пятьсот крон или что-то вроде того. Ну, и что мы могли поделать? Все просто. Папка взвалил кровать себе на спину и потащил, миля за милей. Реально сумасшедший. А я плелся сзади со спинками. Они были чрезвычайно легкими, я старался не отставать от отца: «Пап, остановись, успокойся, пап!» Но он продолжал идти», – вспоминал Ибра.

Отец Златана был эдаким Чаком Норрисом в Мальмё. Его все знали и уважали. Приходя на родительские собрания, Шефик грозным видом моментально отбивал у учителей желание пожаловаться на Златана.

Сводная сестра Златана боролась с наркотиками

Даже возвращаясь в мамин дом, Ибра не избегал проблем. В тот период одна из сводных сестер начала употреблять запрещенные вещества. «Наркотики тянули мою сводную сестру в трясину все глубже и глубже, и мама дергалась каждый раз, когда кто-то звонил или приходил: «Нет, нет, вроде пронесло», – вспоминал Златан.

Через некоторое время сестра отправилась в реабилитационный центр, где, как казалось, успешно прошла восстановление. Она сняла отдельную квартиру, а после оборвала все связи с мамой. Семейные обиды друг на друга были обыденностью в семье Ибрагимовича.

Но в одну из последних встреч Ибра заподозрил, что сестра вновь употребляет: «Я помню, как однажды был у сестры в квартирке, навещал ее. Она снова была с наркотиками. Вроде это был мой день рождения. Ну, я так думаю. Купил ей какие-то подарки, она была очень любезна. Но когда направился в ванную, она запаниковала и остановила меня. Она вопила, забежала туда и начала что-то переставлять. Я знал – что-то было не так».

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

Вторая сводная сестра тоже прекратила общение с семьей и Златаном в том числе. Все из-за скверного характера Юрки, регулярно закатывавшей скандалы. Через 15 лет она все-таки решилась позвонить матери. А точнее, ее сын, приходившийся Юрке внуком.

«Привет, бабуль», – сказал мальчишка. Но Юрка была не слишком приветлива и заявила, что не намерена общаться. Трубку подхватила Санела, которая со словами «мне жаль» сбросила. Эпизод оставил неизгладимый отпечаток на Златане.

Ибра мог уйти в хоккей или тхэквондо

Златан пошел в местную футбольную школу в 6 лет. По признанию самого шведа, в то время он не придавал особое значение победам – его больше интересовала возможность поиздеваться над соперником и унизить его финтами. Излишняя консервативность тренеров и их возмущения высокомерной игрой вынудили Ибру уйти в ФК «Балкан», за который выступали балканские иммигранты.

Златан Ибрагимович, сборная Швеции Фото: Getty Images

«В «Мальмё BI» шведские папы стояли и кричали: «Давайте, ребята! Отличная работа!» В «Балкане» зашли немного дальше: «Я отымею твою маму в задницу!» Эти югославы сумасшедшие, они много курили и разбрасывались обувью. В эти моменты я думал: «Прекрасно, как и дома. Мое место здесь!»

Тренер был из Боснии. Там, в Югославии, он играл на высоком уровне. Он стал для нас своего рода отцом. Иногда подвозил нас до дома и мог дать пару крон на мороженое или еду, когда я был голоден», – вспоминал Златан.

Какое-то время Ибру наигрывали вратарем. Как только он дебютировал в новом амплуа, то провалился и пропустил уйму голов. Это привело его в бешенство, и на какое-то время швед ушел из футбола в хоккей. Но спустя пару дней вернулся: «Мне хватило одного взгляда. Черт побери, сколько для него [хоккея] нужно всякой дряни. А главное, сколько на этот хлам нужно потратить денег. Единственным вариантом осталось возвращение в этот дерьмовый футбол».

Вернувшись в атаку, Ибра снова стал лучшим. Однажды форварда оставили на скамейке в важной игре против местной команды. Златан, как и его одноклубники, был в шоке. После первого тайма «Балканы» летели 0:4. Во втором тренер выпустил Ибрагимовича, и тот заколотил в ворота соперника восемь безответных мячей и принес команде победу.

В один день Шефик подошел к сыну и сказал: «Пришло время играть в каком-нибудь большом клубе. Мне нравится, например, «Мальмё». Хотя сам Златан ничего не слышал об этой команде, он послушал отца и пошел на просмотр, а через два дня был принят в новый коллектив.

Но даже играя в таком большом клубе, Златан не изменял себе. Он по-прежнему плевал на командные установки, выкручивая позвонки соперникам за счет дриблинга, и кричал на партнеров. Однажды судья показал Ибре желтую карточку из-за излишней эмоциональности. В ответ нападающий послал его куда подальше и получил красную.

Родители одноклубников тоже не были в восторге от Златана. Они негодовали, что иммигрант чересчур эксцентричен и ставит себя выше других. Последней каплей стал эпизод, когда Ибра боднул одного из игроков на поле. Конечно, на следующий день в Златане проснулось что-то человечное, и он приехал к пострадавшему в больницу с извинениями. Но родители уже начали подписывать петицию об исключении Златана из команды. Ибра узнал об этом и уже планировал свой трансфер в тхэквондо, но тренер «Мальмё» успокоил нападающего – получив петицию, он лишь рассмеялся и разорвал бумажку на куски.

Златан Ибрагимович, «Мальмё» Фото: Imago

Спустя время Златан нашел друзей в команде, но атмосфера в раздевалке все равно оставалась токсичной. Форвард по-прежнему не делился ни с кем мячом, часто терял его и обводил всех налево-направо. Многие желали, чтобы Ибра ушел из «Мальмё», и в какой-то момент он был близок к этому решению.

От ухода Златана отговорил юношеский тренер. Он поддержал его и убедил руководство подписать с талантливым форвардом контракт. Этот момент и стал отправной точкой в карьере Ибры.

В 1999 году 17-летний Златан дебютировал за первую команду «Мальмё». Он забил 18 голов в 47 матчах, помог клубу вернуться в высший дивизион, а спустя два сезона отправился покорять топ-лиги Европы. Дерзко отказал Арсену Венгеру («Златан не ходит на прослушивания») и перешел в амстердамский «Аякс». Но это уже другая история.

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