Экс-футболист сборной Франции Николя Анелька прокомментировал желание Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ».
«Он феноменальный футболист в плане скорости – лучше в мире никого просто нет. Если «ПСЖ» хочет быть лучшей командой в мире, они обязаны сделать все, чтобы удержать его.
Чемпионат Франции
Мбаппе – о передаче Неймара Дракслеру: «Он мне так не пасует»
Но я думаю, что в голове Килиана все четко: он хочет чего-то другого, и в этом есть смысл. Он мечтает о «Золотом мяче», а как его можно взять, играя в шестой лиге таблицы коэффициентов (пока в пятой – Eursport.ru)? Играй Килиан в Англии или Испании последние три года, он бы уже взял «ЗМ», – сказал Анелька в интервью Le Parisien.
- Контракт Мбаппе истекает в конце сезона, он уже отклонил несколько предложений «ПСЖ».
- В 9 матчах сезона-2021/22 Килиан забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.
- 28 октября «ПСЖ» примет «Ман Сити» в ЛЧ.
Чемпионат Англии
Владелец «Сити» намерен заполучить Мбаппе любой ценой
Чемпионат Испании
Вице-президент «Барсы» восхищен тем, что «Реал» может купить Мбаппе