Экс-футболист сборной Франции Николя Анелька прокомментировал желание Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ».

«Он феноменальный футболист в плане скорости – лучше в мире никого просто нет. Если «ПСЖ» хочет быть лучшей командой в мире, они обязаны сделать все, чтобы удержать его.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Чемпионат Франции Мбаппе – о передаче Неймара Дракслеру: «Он мне так не пасует» ВЧЕРА В 11:53

Но я думаю, что в голове Килиана все четко: он хочет чего-то другого, и в этом есть смысл. Он мечтает о «Золотом мяче», а как его можно взять, играя в шестой лиге таблицы коэффициентов (пока в пятой – Eursport.ru)? Играй Килиан в Англии или Испании последние три года, он бы уже взял «ЗМ», – сказал Анелька в интервью Le Parisien

Контракт Мбаппе истекает в конце сезона, он уже отклонил несколько предложений «ПСЖ».

В 9 матчах сезона-2021/22 Килиан забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.

28 октября «ПСЖ» примет «Ман Сити» в ЛЧ.

Чемпионат Англии Владелец «Сити» намерен заполучить Мбаппе любой ценой 25/09/2021 В 08:48