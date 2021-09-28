УЕФА официально отказался от судебного преследования клубов-основателей Суперлиги – «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

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25 мая УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за создания Суперлиги. Клубы подозревали в нарушении нормативно-правовой базы УЕФА. Грандам грозило отстранение от участия в еврокубках.

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Спустя 3 месяца Апелляционный орган УЕФА аннулировал претензии в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». «Судебные разбирательства признаны недействительными и уничтожены, как если бы они никогда и не начинались», – говорится в заявлении УЕФА

Также УЕФА отказался от финансовых требований по отношению к вышедшим из Суперлиги клубам, сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз УЕФА. Организация объяснила это нежеланием создавать дополнительные сложности после вынесенного решения по делу против основателей Суперлиги – «Барсы», «Реала» и «Ювентуса». При этом УЕФА отмечает, что будет придерживаться всех достигнутых в мае договоренностей.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Но уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Все клубы, кроме «Реала», «Барсы» и «Юве» официально вышли из Суперлиги.

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