Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич оценил игру российского нападающего Артема Дзюбы перед матчем с «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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«Худшее, что ты можешь сделать – приклеиться к его спине. Именно этого ему бы и хотелось. Так что с ним нужно соблюдать некоторую дистанцию. Борьбу за мяч невозможно выигрывать постоянно, но нужно постоянно ему мешать.

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Надо играть жестче. Но и все время его придерживать тоже нельзя, поскольку высокие форварды любят падать – особенно в еврокубках. Они ведут жесткую контактную борьбу, но как только ты начинаешь отвечать, сразу падают и зарабатывают штрафной. Судьи любят свистеть в такие моменты», – приводит слова Ахмедходжича Expressen

«Зенит» и «Мальмё» сыграют 29 сентября в Санкт-Петербурге. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 19:45 (мск).

В стартовом туре ЛЧ чемпионы России проиграли на выезде «Челси» – 0:1. Шведский клуб разгромно проиграл «Ювентусу» дома – 0:3.

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