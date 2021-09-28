Директор «Бенфики» по связям с общественностью и бывший полузащитник «Барселоны» Симау Саброза прокомментировал уход Лионеля Месси из каталонского клуба.
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«Потеря Месси? Зато теперь у «Барселоны» есть Мемфис Депай – еще один качественный игрок, который может решить исход матча. Это правда нелегко – потерять одного из лучших игроков мире. Но клуб уже отпускал других великих футболистов, от Роналдо до Ривалдо. Роналдиньо был невероятно важным игроком на момент для «Барсы». Но «Барса» нашла способ выйти из этой ситуации», – сказал Симау в интервью Mundo Deportivo.
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  • Симау играл за «Барселону» с 1999 по 2001 годы. Также он выступал за «Спортинг», «Бенфику», «Атлетико» и «Бешикташ».
  • Саброза входит в пятерку лидеров сборной Португалии по количеству сыгранных матчей за всю историю.
  • «Бенфика» и «Барселона» встретятся в Лиссабоне 29 сентября. Матч стартует в 22:00 (мск).
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