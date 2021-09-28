Семь лет назад Игорь Смольников выдал лучший сезон в карьере. Он взрыхлял правый фланг, искрил прострелами, раскидывал ассисты, иногда забивал и сам. «Зенит» тогда крушил всех подряд, но к середине осени питерцы слегка устали – носился один Смольников. После того как Игорь дал результат в паре матчей подряд, Андре Виллаш-Боаш собрал ребят в раздевалке и обратился к легионерам: Халку, Данни, Витселю и так далее. «Вы сдурели, звезды? Это нормально, что у нас правый защитник очки приносит? Игорян за вас всех отрабатывает!»

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Примерно такой же спич в начале этого сезона мог бы выдать и Маурисио Почеттино. «ПСЖ» идет крайне бодро (8 из 8), но с дефолтными селебрити все пока туговато. Неймар и Ди Мария пропустили половину дистанции, Месси не набрал форму и дерзит коучу, Рамос лечится, Доннарумма бесится из-за Наваса – в общем, атмосферка так себе.

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«Париж» уже мог потерять кучу очков, но размякших партнеров регулярно спасает местный Смольников – Ашраф Хакими. Французский флагман выцепил правого латераля у «Интера» прошедшим летом, причем уже точно не зря. Марокканец сольно вытащил матч против «Метца», ассистировал с «Брестом» и «Реймсом», а еще гасил «Труа» на старте чемпионата – настоящая машина.

Ашраф Хакими в матче против «Метца» Фото: Getty Images

Еще месяц назад «ПСЖ» хвалили за трансферную работу: формально на подписание Месси, Рамоса и вратаря Джиджи ушло 0 евро. Но жизнь показывает, что за реальное качество все же надо платить – из всех новичков органичнее всех влился как раз Хакими, который обошелся в 60 млн евро. Ашраф еще не проявил себя в ЛЧ, зато во Франции показывает самый смелый и современный футбол в контексте своего амплуа.

Ниже – наглядный график, по которому видно, насколько марокканец превосходит медианное значение для правых защитников (вертикальная линия):

Получается, африканец разрывает конкурентов по ожидаемым голам, ассистам, ударам, пасам под удар и передачам в штрафную. Он полностью закрывает фланг, умудряясь держать уровень по отборам и выигранным единоборствам. Проседают лишь перехваты, но здесь важно учитывать количество попыток. Доминация «ПСЖ» в Лиге 1 не подразумевает, что крайний защитник будет заранее выигрывать мяч, так что все в порядке.

Проблема лишь в уровне французского чемпионата, но вот графика по прошлому сезону. Серию А сложно назвать слабой – наоборот, она в расцвете. И там у Хакими тоже был выдающийся оборонительный перфоманс:

Самое странное в этой истории – мадридская мотивация Ашрафа, которая ничем не отличается от стимулов Килиана Мбаппе. Правда, в отличие от француза, марокканец уже был в системе «Реала», но сначала его сбагрили в аренду, а потом вообще продали. Летом «Мадрид» имел право выкупить Хакими у «Интера», но не стал: очевидно, Перес доволен Карвахалем и Васкесом. Зато агент африканца рассказывал, что основа «Реала» – по-прежнему конечная цель Ашрафа.

При этом парень убежден: из испанского клуба его изначально вышвырнул не Зидан, а политические интриги боссов. С одной стороны, это означает, что Хакими обижен на Флорентино и его менеджеров, но в теории готов их простить. С другой стороны, есть сценарий, при котором Зизу возглавит «ПСЖ» – и это будет счастье для подросшего марокканца.

Главное – не мандражировать. Антонио Конте рассказывал, что год назад Хакими так хотел показать себя «Реалу» в ЛЧ, что перегорел и завалил выездную игру. Если так произойдет и в этой кампании, все локальные подвиги Ашрафа моментально обнулятся. Зато станет ясно, почему его невзлюбил Перес: президенту «Мадрида» нужны ребята, которые не боятся ответственности, а не соплежуи, готовые уничтожать только ренны и лорьяны.

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