УЕФА заявил, что подаст официальную апелляцию в провинциальный суд Мадрида. Ассоциация собирается обжаловать вердикт, согласно которому клубы-основатели Суперлиги «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не могут быть подвергнуты санкциям.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой «Суперлиги» и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой «Суперлиги» он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

Лига чемпионов УЕФА Симау: «Барса» потеряла Месси, зато теперь у нее есть Депай» 2 ЧАСА НАЗАД

УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством – УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством – и в фундаментальных интересах правосудия – УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства.

УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд – провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд). УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе», – говорится в заявлении УЕФА , опубликованном на официальном сайте.

Ранее УЕФА официально отказался от всех попыток запретить «Барселоне», «Ювентусу» и «Реалу» участвовать в Лиге чемпионов: «Дисциплинарное дело в отношении клубов-основателей Суперлиги закрыто, как если бы оно никогда и не начиналось».

Также УЕФА отказался от финансовых требований по отношению к девяти вышедшим из Суперлиги клубам. Ассоциация объяснила это нежеланием создавать дополнительные сложности.

Лига чемпионов УЕФА Экс-кэп «Зенита» покоряет ЛЧ. Он мочит Россию и усиливает «Реал» 5 ЧАСОВ НАЗАД