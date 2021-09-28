«ПСЖ» потерял очки в стартовом матче против «Брюгге» и упустил возможность возглавить таблицу на пару с «Манчестер Сити», чтобы в очной встрече разыграть единоличное лидерство. Теперь парижанам необходима победа, иначе есть шанс погрузиться на третье или четвертое место в группе.
Кто посмотрит матч по ТВ
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Главная звезда «ПСЖ» – совсем не Месси. А кто?
У обеих команд достаточно потерь. У «Сити» в первую очередь есть сложности на позиции левого защитника: Александр Зинченко травмирован, а Бенджамен Менди находится под стражей по делу об изнасиловании. Также в матче не примет участие Илкай Гюндоган, который пропустил две последние игры команды.
Александр Зинченко, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
У «ПСЖ» потерь и того больше, а главная из них – Анхель ди Мария. Аргентинец получил красную карточку в полуфинале прошлого розыгрыша против того же «Сити» и пока не сожет помочь команде. Также побороть травмы никак не могут Серхио Рамос, Рафинья, Гарби и Хуан Бернат.
Форма
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с девятиочковым отрывом от «Ланса». Парижане не потеряли в домашнем турнире ни одного очка и выбили 8 побед из 8, хотя последние дались непросто – «Лион» и «Метц» были обыграны на флажке в добавленное время. Единственная потеря очков случилась как раз в ЛЧ – в первом туре «ПСЖ» не сумел в гостях удержать преимущество над «Брюгге» (1:1).
«Сити» идет в АПЛ вторым, потому что на старте проиграл «Тоттенхэму», а чуть позднее сыграл вничью с «Саутгемптоном». Но в целом команда сейчас на очень хорошем ходу: 24:4 по голам в последних шести матчах, 6:3 победа над «Лейпцигом» в первом туре ЛЧ, успех против «Челси» (1:0) в последнем туре АПЛ.
Лицом к лицу
- «ПСЖ» и «Сити» встречались пять раз: у «Парижа» нет ни одной победы, а также присутствуют три поражения.
- Последняя встреча – в полуфинале ЛЧ-2020/21. «Cити» выиграл оба матча (2:0 и 2:1) и влетел в финал, где уступил «Челси».
- «ПСЖ» 25 раз встречался с английскими командами и одержал всего 7 побед при 10 поражениях.
- «Сити» с французами играл 12 раз и половину встреч забрал.
- Победа над «Лейпцигом» стала для «Сити» 50-й в Лиге чемпионов.
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «ПСЖ»: 3,00
Ничья: 3,05
Победа «Сити»: 2,41
«Сити» дважды потерял очки в АПЛ и проиграл Суперкубок Англии «Лестеру», но при этом сейчас команда в полном порядке. Последние шесть матчей парни Пепа Гвардиолы закончили с общим счетом 24:4, в заключительном туре при огромном преимуществе переиграли 1:0 «Челси» и взлетели на второе место в таблице. «Горожане» играют уверенно и результативно, а еще умеют обыгрывать «ПСЖ», что доказали в последнем розыгрыше ЛЧ. Поэтому лучшая ставка – выигрыш гостей с форой 0 за 1,73.
Где смотреть
Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на телеканале Матч ТВ. Также читайте душевный лайв на Eurosport.ru с комментарием тактического гения Сурена Аванесьяна.
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