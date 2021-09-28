28 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал итальянский «Интер».

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В начале встречи произошел неприятный инцидент: Думфрис играл по мячу головой, упал на газон и всем телом прижал ногу Лассины Траоре, которая ужасно вывернулась. Африканца пришлось увезти с поля на электрокаре. Форварда заменил Тете.

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Лассина Траоре выступает за «Шахтер» с 2021 года, подписав пятилетний контракт.

Трансфер Траоре из «Аякса» в «Шахтер» стоил 6,5 млн евро.

Первый мяч в официальном матче за новый клуб он забил в ворота «Ингульца».

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