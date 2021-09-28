28 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал итальянский «Интер».
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
В начале встречи произошел неприятный инцидент: Думфрис играл по мячу головой, упал на газон и всем телом прижал ногу Лассины Траоре, которая ужасно вывернулась. Африканца пришлось увезти с поля на электрокаре. Форварда заменил Тете.
Чемпионат Италии
Роскошный гол Малиновского – у Хандановича не было шансов
25/09/2021 В 18:03
  • Лассина Траоре выступает за «Шахтер» с 2021 года, подписав пятилетний контракт.
  • Трансфер Траоре из «Аякса» в «Шахтер» стоил 6,5 млн евро.
  • Первый мяч в официальном матче за новый клуб он забил в ворота «Ингульца».
Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе. Он отклонил все варианты «ПСЖ» по продлению контракта
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Чемпионат Украины
«Шахтер» разгромил «Динамо Киев» и взял Суперкубок
22/09/2021 В 21:04
Чемпионат России
Ракицкий – главе «Шахтера»: «Извините за форму «Зенита», такие времена»
21/09/2021 В 19:07