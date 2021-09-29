Летнее трансферное окно-2021 вошло в историю – два кайдзю современного футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси поменяли клубы почти одновременно. С этого момента прошел месяц – уже можно врубить любимую игру болельщиков: сравниваем, кто круче стартовал в новом клубе.

Трансферная стоимость и зарплата

«Юнайтед» неплохо сэкономил на камбэке легенды. По данным Transfermarkt , Криштиану Роналду обошелся «МЮ» в 15 миллионов евро при стоимости в 45 мультов. Три года назад «Юве» отдал за португальца 117 миллионов, заплатив на 17 больше рыночной ставки. Так что туринцы сначала переплатили за Криша, а затем скинули дешевле номинала.

Лига чемпионов УЕФА Почеттино – об адаптации Месси: «Он такой же человек, как мы» ВЧЕРА В 16:44

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На первый взгляд, «ПСЖ» сэкономил еще круче манков: Transfermarkt оценивает Месси в 80 млн евро, но Лео перешел в «Париж» свободным агентом. Тем не менее, шейхи все равно разлохматили кредитку ради каталонского идола: аргентинцу выплатили 40 млн евро в качестве подъемных. Так что свободный агент обошелся новому клубу дороже, чем для «МЮ» связанный контрактом Криш.

Криштиану Роналду подписывает контракт с «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В плане зарплаты – то же самое: Месси гребет в «ПСЖ» больше, чем Криш в «МЮ». По данным L’Equipe и Фабрицио Романо, Лео получает в «Париже» от 31 до 40 миллионов евро чистыми без учета бонусов. Причем часть денег платят клубной криптовалютой примерно на миллион евро. Это почти в два раза меньше, чем Лионель получал от «Барселоны» (71 млн в год чистыми).

КриРо зарабатывает в «МЮ» 25 млн евро в год, разведал Daily Mail . В «Юве» Кришу перечисляли на карту 31 мульт ежегодно. По данным Николо Скиры , незадолго до трансфера в Англию туринцы предлагали ветерану сократить гонорар до 11 млн.

Результат такой: «ПСЖ» отдал за переход Месси 40 млн евро, контракт по схеме 2+1 принесет Лео еще около 100 млн евро, а по истечении срока аргентинец получит дополнительно 110 млн за верность. Месси обойдется «Парижу» минимум в 250 млн евро за три года без учета гигантских налогов (грязными Месси получает порядка 60 млн в год).

Лео Месси на презентации в «ПСЖ» Фото: Getty Images

«МЮ» раскошелится на Криштиану скромнее – по известным данным, три года с португальцем обойдутся манкам в 90 миллионов. Как только всплывут данные о бонусах Криша, сумма вырастет, но до безумных денег Месси все равно не дотянется.

Оба игрока – самые высокооплачиваемые в своих чемпионатах.

Реакция фанатов на трансфер

Переход Месси в «ПСЖ» превратили в шоу. Все крупные медиа, даже не связанные со спортом, вели онлайн-лайвы. Каждый шаг поп-звезды фиксировался на фото и видео. Семья Месси покидает дом в Каталонии. Лионель сел в самолет, а вот он летит над Европой. Лео приземлился в Париже – ждем, когда покажется. Бородач мелькнул в окне и помахал толпе фанатов. «ПСЖ» подогревал трансфер как только мог. Оно и понятно, ведь сам клуб – рекламный проект Катара.

После сделки посыпались фейки – якобы «ПСЖ» за несколько минут продал 250 тысяч джерси новичка, хотя в реальности клубный магазин распродал лишь небольшие запасы стартовой партии формы, которые оперативно сделали к приезду Лео. Но ажиотаж во Франции все равно был огромный: сразу после перехода на инстаграм «ПСЖ» подписались более пяти миллионов юзеров.

Фанаты скупают джерси Лео Месси Фото: Getty Images

Месси впервые за время взрослой карьеры поменял клуб, поэтому для него это в новинку. Роналду проходил такой всплеск дважды: когда рванул из «МЮ» в «Реал», а затем иммигрировал в «Ювентус». Возвращение в Англию – полная противоположность.

Еще утром 27 августа болельщики спорили о слухах, связывающих КриРо с «Ман Сити». А на закате хватались за головы, прочитав пуш-уведомление на телефоне: «Криштиану Роналду вернулся в «МЮ».

Камбэк обставили максимально скромно. Криш прилетел в Манчестер, в бизнес-терминале его встретил Даррен Флетчер и отвез в офис. Затем в соцсетях появились официальные заявление, комментарии и обращения, несколько видео.

Юный болельщик Роналду перед «Олд Траффорд» Фото: Getty Images

«МЮ» не делал из возвращения легенды шапито, и радость фандома перешла в онлайн. На аккаунт «МЮ» после перехода Криша подписалось примерно два миллиона юзеров. А Daily Mail сообщил, что клуб якобы продал копии джерси Криша на 200 млн евро за восемь дней, что на 90 мультов больше, чем у «ПСЖ» с Месси.

Выразить восторг фанаты «МЮ» смогли лишь в матче против «Ньюкасла»: Криш оформил дубль, и весь «Олд Траффорд» распевал «Да здравствует Роналду!»

Где живут Роналду и Месси

По приезде в Париж Лионель с семьей остановились в одном из самых роскошных отелей столицы Royal Monceau, что переводится как «Королевский дворец». Заведение считается самым модным в Париже, а его персонал разговаривает на нескольких языках, в том числе на русском.

Отель располагается в паре минут от Триумфальной арки и Елисейских полей. Внутри есть собственный 3D-кинотеатр. Оформление выполнено в стиле настоящего дворца – с гигантскими люстрами, канделябрами, статуями и швейцарами в ливреях возле каждой двери.

Стандартный номер здесь стоит 880 евро за ночь (76 тысяч рублей). Но Лео заехал в президентский люкс площадью 278 квадратов. Номер рассчитан на четверых, в нем отдельный лифт и выход на смотровую площадку, а цена за ночь составляет 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей).

Президентский номер в отеле Лео Месси Фото: Twitter

В поисках жилья Месси присматривался к дому в Нейи-сюр-Сен около Булонского леса. Но владелец дома узнал об этом и так задрал арендную плату, что Лео отказался. После семья футболиста рассматривала вариант переезда в замок за 48 млн евро.

В итоге Месси жил в отеле почти до конца сентября. 26 числа RMC Sport уведомил, что аргентинец определился с новым местом. Лионель выбрал двухэтажный дом площадью 300 квадратов. В особняке есть четыре спальни и небольшой сад. Соседями форварда станут партнеры по «ПСЖ» и сборной – Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Стоимость аренды сопоставима с московскими трущобами – 20 тысяч евро в месяц.

Дом Роналду в Манчестере Фото: Twitter

Роналду нашел новый дом гораздо раньше. Уже в начале сентября в британских медиа появились фото шикарного особняка стоимостью несколько миллионов евро в пригороде Манчестера. Точный размер участка неизвестен, но дом занимает лишь небольшую часть: на фото Криша видно, что на земле есть деревья, холмы и стадо овец. По слухам, кудрявые зверюги даже вынудили португальца искать новое жилье – якобы блеянье не дает легенде высыпаться. Но представители клуба все опровергли.

Внутри дома семь спален, которые выполнены в стиле хай-тек и украшены шкурами животных. В наличии домашний кинотеатр. А в огромной ванной в мраморе панорамное окно выходит прямо в поля. Помешанный на здоровье Криш выбрал дом с огромным крытым бассейном и тренажерным залом. А еще есть гигантская гардеробная, кухня-столовая и рабочий кабинет. За всем добром следят шесть охранников.

Отношения с тренером

«Манчестер Юнайтед» действительно хотел подписать Криштиану. Клуб убедил в этом сэр Алекс Фергюсон. Уле-Гуннар Сульшер, похоже, тоже ждал шанса поработать с Роналду, ведь они вместе играли за манков с 2003-го по 2007-й.

«Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы здесь. Криштиану – легенда «МЮ», лучший игрок всех времен. Мне повезло играть с ним», – заявил норвежец.

Когда Криш после матчей сборных добрался до базы «Юнайтед», в интернете появились милейшие фото старых друзей Сульшера и КриРо после воссоединения. А после матча «Манчестер» – «Янг Бойз» Уле-Гуннар даже защищал Роналду в медиа: журналистам, в частности Рио Фердинанду, показалось, что Криштиану включил режим тренера и подсказывал партнерам вместе с Сульшером из технической зоны. Но коуч отругал Фердинанда и объяснил, что ветеран всего лишь распсиховался из-за решения судьи.

Криштиану Роналду с Уле-Гуннаром Сульшером сразу после прибытия в «МЮ» Фото: Getty Images

У Месси вышло немного по-другому. Мы подробно рассказывали о том, зачем «ПСЖ» притащил легенду «Барселоны» в Париж . Если коротко: «Сен-Жермен» – очень дорогая реклама Катара и чемпионата мира-2022. Шейхи хотят, чтобы их страна ассоциировалась со всем самым престижным, поэтому впились в Лионеля, как только «Барса» провалила продление контракта. Переход Месси – имиджевый вопрос, а не развития футбола или усиления клуба. Иными словами, Маурисио Почеттино не просил клуб достать для него Месси, как это сделали с Роналду Сульшер и Фергюсон.

Однажды Диего Симеоне поспорил с ассистентом в «Атлетико» – кто лучше: Лео или Криш. Главный тренер склонялся к португальцу: Роналду – кинжал, что усилит уже готовую команду, а Месси – гений, вокруг которого придется перестраивать всю игру. Этим сейчас озадачен Почеттино.

Маурисио Почеттино протянул ладонь Месси, но Лео лишь развел руками Фото: Getty Images

Между ним и Лионелем нет взаимопонимания. Это наглядно демонстрирует эпизод в матче против «Лиона». В середине второго тайма коуч заменил Лео на Ашрафа Хакими. Поч протянул руку уходящему с поля земляку, но Месси лишь отмахнулся от тренера. После Маурисио объяснил все травмой новичка, но это никак не отменяет жест неуважения игрока к менеджеру.

Статистика в новом клубе

Месси вышел за «ПСЖ» в четырех матчах: один раз на замену в Лиге 1, провел в старте один неполный матч чемпионата Франции и дважды сыграл от свистка до свистка в Лиге чемпионов. Всего в четырех играх аргентинец набегал 280 минут. За этот отрезок Лео четыре раза грохнул по воротам, совершил 10 обводок (семь удачных) и заработал пять штрафных ударов. Аргентинский гений выдал 180 пасов с точностью 85% (153 точных). Из них пять привели к острым моментам у ворот соперников. Лионель получил травму и еле выздоровел к игре против «Манчестер Сити», но в конце концов завалил команде своего ментора скример после лютой стенки с Килианом Мбаппе.

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Статистика Роналду чуть веселее. Криш отбегал три полных матча в АПЛ и две трети игры против «Янг Бойз» (всего 342 минуты). В четырех встречах у португальца четыре мяча. Криш много и опасно бьет: из 19 ударов 11 летели из штрафной площади соперников. В обводки КриРо почти не шел – WhoScored заметил всего одну за четыре матча, но и мяч португалец тоже почти не терял – на его счету 14 потерь против 13 у Лео. Португалец сделал 117 передач за игру с точностью 81% (95 штук) – это на десяток пасов больше, чем у других форвардов «МЮ».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Голы Роналду помогли «Юнайтед» победить в двух матчах – с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». А после игры с «Янг Бойз» Криш побил рекорд Златана по числу стадионов, на которых он забивал: у португальца – 66, у шведа – 64.

В целом оба ветерана только адаптируются в командах, но Криштиану переезд дался намного легче по очевидным причинам.

Рейтинг в FIFA

Рейтинги Роналду и Месси в FIFA 22 Фото: Eurosport

В новой версии симулятора парижанин Месси получил рейтинг 93 OVR. У Криштиану показатель снизился до 91 OVR. Но в реальности, пока аргентинец кайфует в элитном отеле, лечит травму и отмахивается от руки тренера, его вечный соперник делает результат в команде, в которой его действительно ждали.

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