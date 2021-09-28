Тираспольский «Шериф» преодолел квалификацию Лиги чемпионов и впервые в истории пробился в групповой раунд турнира. Но этого парням украинского тренера Юрия Вернидуба оказалось мало. В первом туре «Шериф» грохнул «Шахтер» (2:0), а во втором отличился на легендарном «Сантьяго Бернабеу».

Голом в составе молдавской команды на 25-й минуте отметился 24-летний узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев. У «Шерифа» прошла контратака и защитники «Реала» не удержали игрока «Шерифа» в штрафной – тот забил четким ударом головой в угол ворот Куртуа.

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Вернидуб тренирует «Шериф» с декабря прошлого года.

Летом состав приднестровской команды обновился на 70%.

«Шериф» прошел квалификацию ЛЧ с первого раунда, выиграл шесть матчей из восьми, забил 14 мячей и пропустил только два.

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