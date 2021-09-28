Фанаты дортмундской «Боруссии» выразили протест против реформы Лиги чемпионов, вывесив на трибуне большой баннер перед игрой ЛЧ против «Спортинга» из Лиссабона.
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«Остановите реформы Лиги чемпионов! Футбол – для миллионов болельщиков, а не для миллиардов евро!» – гласила надпись на растяжке.
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Болельщики недовольны изменением числа участников основного раунда Лиги чемпионов с 32 до 36 и отказом от группового этапа. Они считают, что увеличение дохода клубов, принимающих участие в Лиге чемпионов, поспособствует разрыву между командами в национальных чемпионатах, что приведет к снижению уровня конкуренции, пишет Bild.
  • «Спортинг» в чемпионате Португалии занимает третье место после семи матчей, набрав 17 очков.
  • «Боруссия» в чемпионате Германии идет четвертой после шести встреч, в их активе 12 очков.
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