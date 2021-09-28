Мадридский «Реал» сенсационно проиграл на своем поле тираспольскому «Шерифу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:2.

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Счет в первом тайме открыл 24-летний узбекский полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев. Во втором тайме «Реал» отыгрался благодаря пенальти, который заработал Винисиус. Вратаря «Шерифа» четким ударом с точки переиграл Карим Бензема. На 74-й минуте «Шериф» еще раз проткнул Куртуа, но ВАР отменил гол Бруно из-за офсайда. И все же «Шериф» рискнул и вырвал сенсационную победу. На 89-й минуте гол-красавец из-за пределов штрафной забил Себастьен Тиль.

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Бензема забил 72-й мяч в Лиге чемпионов и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Рауля (71).

Зарплата тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба – 250 тысяч евро в год. Карло Анчелотти получает в «Реале» 6 млн евро за сезон.

Годовой бюджет «Шерифа» составляет 5 млн евро в год. В этом розыгрыше клуб заработал уже 21 млн евро.

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