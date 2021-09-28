«ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов – 2:0.
Первый мяч забил Идрисса Гуйе на 8-й минуте. Килиан Мбаппе вступил в штрафную «Манчестер Сити» и прострелил на Неймара, однако бразилец не смог пробить по воротам Эдерсона. Так мяч докатился до опорника «ПСЖ», который проткнул чужие ворота ударом в девятку.
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Два футболиста «Манчестер Сити» получили по желтой карточке в первом тайме. На 24-й минуте Карлос дель Серро Гранде предупредил Жоау Канселу, на 39-й – Кевина де Брёйне за жесткий фол на Гуйе.
Второй гол «ПСЖ» на счету Лионеля Месси. По ходу контратаки аргентинец обыгрался с Мбаппе, а результативный удар нанес с левой ноги. Для нападающего гол в ворота «Сити» стал первым за парижскую команду.
- «ПСЖ» в следующей игре сойдется с «Ренном». Начало – 3 октября в 14:00 по московскому времени.
- Ближайший соперник «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Битва английских топов пройдет 3 октября в 18:30.
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