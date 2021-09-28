Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа», реализовав пенальти на 65-й минуте матча.
Таким образом француз установил новый рекорд европейского турнира – Бензема забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов.
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- «Реал» уступил «Шерифу» со счетом 1:2.
- Забив 72 мяча, Бензема вышел на четвертое место по голам в турнире. По этому показателю он уступает лишь форварду «Баварии» Роберту Левандовскому (75), голеадору «ПСЖ» Лионелю Месси (121) и лидирующему в списке бомбардиров форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (135).
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