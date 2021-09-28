Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа», реализовав пенальти на 65-й минуте матча.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
Таким образом француз установил новый рекорд европейского турнира – Бензема забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
«Шериф» сенсационно грохнул «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
2 ЧАСА НАЗАД
  • «Реал» уступил «Шерифу» со счетом 1:2.
  • Забив 72 мяча, Бензема вышел на четвертое место по голам в турнире. По этому показателю он уступает лишь форварду «Баварии» Роберту Левандовскому (75), голеадору «ПСЖ» Лионелю Месси (121) и лидирующему в списке бомбардиров форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (135).
Экс-капитан «Зенита» Юрий Вернидуб покоряет Лигу чемпионов. Он ненавидит Россию и усиливает «Реал»
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Чемпионат Германии
Левандовский назвал любимых форвардов среди конкурентов
23/09/2021 В 06:47
Чемпионат Испании
У Бензема 8+7 в 6 турах – так не стартовали даже Месси и Криш
23/09/2021 В 06:16