«Каждый форвард «ПСЖ» обладает выдающимся уровнем, но вместе они ослабляют команду. Не понимаю, почему «Париж» считается фаворитом в Лиге чемпионов. На мой взгляд, английские команды более опасны», – заявил Майкл Оуэн в эфире BT Sport. Реплика англичанина прозвучала 16 сентября. Спустя почти две недели фраза обрела новый контекст, ведь первый мяч Лионеля Месси после отъезда из «Барселоны» пришелся на игру с «Манчестер Сити».

На первый взгляд, «ПСЖ» идеально отомстил Пепу Гвардиоле за поражение в полуфинале ЛЧ-2020/21. 2:0 и гол Месси – лучшие слагаемые для успеха. Однако «Сити» действовал целостнее. В Париже команде из Манчестера попросту не повезло.

Главный успех Гвардиолы в матче против «ПСЖ» связан с атакой. «Манчестер Сити» грамотно заселял чужую штрафную и извлекал удары с близкой дистанции. В основе стратегии Пепа лежали широкие позиции Рияда Мареза и Джека Грилиша. Рахим Стерлинг и Бернарду Силва насыщали коробку парижан. Иногда к англичанину и португальцу подключался Кевин де Брёйне.

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Атакующая модель «Манчестер Сити»: Грилиш занимает широкую позицию, Силва и Стерлинг насыщают штрафную, Де Брёйне забегает рядом Фото: Other Agency

Именно Стерлинг и Силва стали авторами первых моментов «Сити» в матче – оба футболиста пробили в перекладину на 26-й минуте. Мяч Рахиму и Бернарду доставил Де Брёйне.

Эффективность «Манчестер Сити» подтверждают и цифры. 12 из 18 ударов гостей пришлись на штрафную «ПСЖ». 11 близких выстрелов прилетели с игры. Команда Гвардиолы качественно доставляла мяч в продвинутые зоны и создала кучу моментов.

Отдельная деталь в тактике «Сити» была подвязана на правом полуфланге. Отсюда гости нанесли пять ударов. Стратегия Пепа состояла в том чтобы вдавливать Нуну Мендеша в узкую позицию и бить из-под него. Судя по количеству выстрелов из зоны, задумка сработала.

После игры Гвардиола логично не признал поражение: «Мы сделали все – не хватило только гола. «ПСЖ» защищался низко и отвечал контратаками. К сожалению, сопернику понадобилось немногое для двух мячей. Мы же сегодня плотно поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с «Ливерпулем».

Гвардиола прав: «ПСЖ» добыл два мяча малой кровью. Команда Маурисио Почеттино нанесла лишь шесть ударов по чужим воротам, половина из которых прилетела из-за штрафной. Хозяевам помог Джанлуиджи Доннарумма, который выдал семь сейвов. На мяче парижане почти не предложили конструктивных идей.

С Месси в составе «ПСЖ» легче выходит из-под прессинга. Теперь команда получила еще одного игрока, который смещается вглубь и протаскивает мяч под давлением, в пару к Неймару. Но это не отменяет непродуманной игры на чужой половине.

«Восемь футболистов «ПСЖ» защищались. Атаковали только трое. С Месси, Неймаром и Мбаппе можно выиграть любой матч», – подытожил Оуэн Харгривз. «Париж» действительно может взять еще несколько побед в такой манере. Вопрос лишь в том, хватит ли мощного трио без рабочей тактики для победы в Лиге чемпионов.

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