Что нужно знать: «Интер» и «Шахтер» в третий раз подряд сыграли 0:0. В ЛЧ-2020/21 матчи проходили аналогичным образом: команды примерно поровну атаковали, но забить так и не смогли. У «Интера» гениальный шанс не реализовал Эдин Джеко (пробил с двух метров выше ворот), у украинцев – Алан Патрик. Милан Шкриниар выбил мяч с линии ворот после удара бразильца с полуметра.

Что нужно увидеть: страшную травму Лассины Траоре. В противоборстве с Дензеллом Думфрисом форвард «Шахтера» неудачно поставил ногу, а голландец, совершенно не специально сделал эпизод фатальным.

Лига чемпионов УЕФА «ПСЖ» незаслуженно победил «Сити». Почеттино выручили звезды ЧАС НАЗАД

Цифра матча: 1994. «Интер» впервые с 1994 года сыграл три матча против одного соперника со счетом 0:0. 25 лет назад миланцы выдавали сушняк на пару с «Наполи».

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Голы: Бергейс 17’, Алле 43’

Что нужно знать: голландцы уничтожили второго соперника подряд. После 6:1 в первом туре против «Спортинга» 2:0 выглядят как-то не солидно. На самом же деле счет точно должен был быть крупнее. «Аякс» набил 3,66 ожидаемых гола (у турков – 0,57), пробил по воротам 23 раза (7 – в створ) и полностью заслужил очередные 3 очка.

Что нужно увидеть: и попытаться найти там соперников для Себастьяна Алле. Спойлер: они есть, но это не Роналду, Месси и даже не Холанн. таблицу бомбардиров ЛЧ и попытаться найти там соперников для Себастьяна Алле. Спойлер: они есть, но это не Роналду, Месси и даже не Холанн.

Цифра матча: 5. Себастьян Алле стал первым в истории ЛЧ человеком, который забил пять мячей в двух первых играх в турнире.

Голы: Гуйе 8’, Месси 74’

Что нужно знать: «Манчестер Сити» полностью переиграл «ПСЖ», создал пачку моментов, не реализовал верняки и скуксился. Возможно, «горожан» настигла карма за страшнейший фол Кевина де Брёйне на Идриссе Гуйе, который судья оценил только желтой карточкой.

На самом же деле парижане пожарили в обороне и точно должны были пропустить, однако боживший в воротах Джиджи Доннарумма показал, почему считается самым одаренным кипером мира.

Что нужно увидеть: гениальный по своей абсурдности момент, который упустил Бернарду Силва.

Первый голешник Месси в футболке «Парижа» тоже заслуживает внимания.

Цифра матча: 7. Лео Месси забил «Манчестер Сити» седьмой мяч за карьеру.

Голы: Нкунку 5’ – Ванакен 22’, Ритс 41’

Что нужно знать: бельгийцы подтвердили статус неудобнейшего соперника не только для «Зенита». Еще в первом туре «Брюгге» возил «ПСЖ» и заслуживал три очка, но тогда дело закончилось ничьей. Теперь же бельгийцам повезло чуть больше. На четвертую банку в этой ЛЧ от Кристоффера Нкунку «Брюгге» ответил рабочими голешниками Ванакена и Ритса. Кажется, и в этой группе что-то идет не так.

Что нужно увидеть: и найти там великий, ужасный и очень сильный «Манчестер Сити». таблицу группы А и найти там великий, ужасный и очень сильный «Манчестер Сити».

Цифра матча: 14%. Аналитический портал FiveThirtyEight оценивает вероятность выхода «Брюгге» в 1/8 финала ЛЧ в 14%. «ПСЖ» имеет 73%, «Манчестер Сити» – 93%.

Голы: Тареми 74’ – Салах 18’, 60’, Мане 45’, Фирмино 77’, 81’

Что нужно знать: матч судил Сергей Карасев, а «Ливерпуль» забил «Порту» 4+ мяча в третьем гостевом матче подряд. В 2018 году португальцы схватили дома 0:5, в 2019-м – 1:4, а сейчас устроились на 1:5. «Ливерпуль» не испытывал ровно никаких проблем и легко взял очередные 3 очка. Дальше у парней Клоппа сдвоенные матчи с «Атлетико».

Что нужно увидеть: очень медленный гол Роберто Фирмино. Подставлять клоунскую музыку обязательно.

Цифра матча: 14%. «Ливерпуль» забил 14% своих голов в ЛЧ под руководством Юргена Клоппа в ворота «Порту».

Голы: Леау 20’ – Гризманн 84’, Суарес 90+7’ (П)

Что нужно знать: в Милане сыграли самый драматичный матч дня. В первые минуты хозяева полностью контролировали игру и чудом не повели с более крупным счетом, а потом случилось удаление Франка Кесси. Ивуарийский полузащитник перестарался в отборах и отправился отдыхать уже на 29-й минуте. «Атлетико», конечно, забрал мяч и контроль себе, но конвертировал его в голы только к концу встречи. Антуан Гризманн забил впервые после возвращения, а Луис Суарес наконец-то прервал безголевую полосу в гостевых матчах.

Что нужно увидеть: самый пластичный и техничный удар дня, которому не хватило пары сантиметров, чтобы стать голом.

Цифры матча: 0. «Милан» впервые в истории стартовал в групповом этапе ЛЧ с двух поражений подряд.

2015. Луис Суарес забил в гостевом матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года.

Гол: Мален 37’

Что нужно знать: самый скучный матч дня прошел в Дортмунде. «Боруссия» лишилась перед матчем Эрлинга Холанна, но это никак не помешало ей взять 3 очка в домашней встрече. Доньелл Мален полностью заменил норвежского страйкера и даже забил дважды, но на табло попал только один раз.

Что нужно увидеть: смешнявку их мультистрима матчей «Боруссия» – «Спортинг» и «РБ» – «Брюгге».

Цифра матча: 0,4. Обе команды наиграли на одинаковое количество ожидаемых голов, но с реализацией больше повезло дортмундцам.

Голы: Бензема 65’ (П) – Яхшибоев 37’, Тиль 89’

Что нужно знать: «Реал» был настолько явным фаворитом матча, что коэффициент 26,0, которым оценивался триумф молдован казался даже заниженным. Даже после гола Жасурбека Яхшибоева чувствовалось, что испанцы отыграются и закончат сказку «Шерифа». На это указывала и статистика (31 удар всего, 12 выстрелов в створ), и ощущение от игры («Реал» зажал соперника в штрафной), но матч пошел по-другому сценарию. Испанцы разбазарили кучу моментов, а тираспольцы забили максимально нелогичный, но очень красивый мяч в конце встречи.

Что нужно увидеть: пушку бывшего игрока «Тамбова» Себастьена Тиля.

Цифры матча: 3,29. «Реал» создал 3,29 ожидаемых гола, но забил всего 1.

Лига чемпионов УЕФА Бензема забил в 17-м сезоне ЛЧ и установил рекорд турнира ЧАС НАЗАД