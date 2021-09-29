Вратарь «Шерифа» Гиоргос Атанасиадис установил статистический рекорд в победном матче второго тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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28-летний грек совершил 11 сэйвов на «Сантьяго Бернабеу» – это новый рекорд Лиги чемпионов. До Атанасиадиса достижение принадлежало Игорю Акинфееву (ЦСКА) и Диде («Милан»). Оба вратаря совершили по восемь спасений на домашнем стадионе «Реала».

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«Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1. На голы Джасурбека Яхшибоева и Себастьена Тиля мадридцы ответили лишь мячом Карима Бензема с пенальти.

По итогам двух туров Лиги чемпионов «Шериф» идет на первом месте группы D с шестью очками. «Реал» – на втором с тремя. Замыкают квартет «Интер» и «Шахтер» – у них по одному баллу.

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