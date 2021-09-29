«Шериф» издевательски прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 2:1 в пользу клуба из Тирасполя. После игры в инстаграме «Шериф» опубликовал картинку с логотипом клуба, на который надета корона с эмблемы мадридского «Реала». «Без комментариев», – говорится в описании к публикации.

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«Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1. На голы Джасурбека Яхшибоева и Себастьена Тиля мадридцы ответили лишь мячом Карима Бензема с пенальти.

По итогам двух туров Лиги чемпионов «Шериф» идет на первом месте группы D с шестью очками. «Реал» – на втором с тремя. Замыкают квартет «Интер» и «Шахтер» – у них по одному баллу.

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