Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал победу над «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч на «Парк де Пренс» завершился со счетом 2:0 в пользу французского клуба. Месси забил дебютный мяч в составе «ПСЖ».

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«Ман Сити» – отличный соперник. Для нас было очень важно победить после ничьей с «Брюгге». Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, и для меня это лишь второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде.

Чем чаще мы, форварды, будем играть вместе, тем лучше будет наше взаимопонимание. Все вместе мы должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную», – приводит слова Месси со ссылкой на интервью Canal+ официальный сайт УЕФА

По итогам двух туров «ПСЖ» и «Брюгге» лидируют в группе А с четырьмя очками.

Французский клуб находится на вершине таблицы из-за лучшей разницы мячей.

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