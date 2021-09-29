Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о победе над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» во втором туре Лиги чемпионов.

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«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

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Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», – приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА

«Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1. На голы Джасурбека Яхшибоева и Себастьена Тиля мадридцы ответили лишь мячом Карима Бензема с пенальти.

По итогам двух туров Лиги чемпионов «Шериф» идет на первом месте группы D с шестью очками. «Реал» – на втором с тремя. Замыкают квартет «Интер» и «Шахтер» – у них по одному баллу.

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