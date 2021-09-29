Матч третьего раунда Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» 22 сентября запомнился не только гостевой победой лондонцев: в заявку команды Уле-Гуннара Сульшера впервые за 20 месяцев попал защитник Фил Джонс. Он так и не вышел, но даже участие в качестве запасного после долгого отсутствия стало большим достижением. По истории травм футболиста трудно поверить, что ему нет 30 – c 2010-го Фил получил 23 повреждения и пропустил больше 200 матчей. У него возникали проблемы с коленом, подколенным сухожилием, лодыжкой, большеберцовой костью, плечом и спиной. Между матчем Кубка Англии против «Транмир Роверс» 26 января 2020-го и появлением на скамейке против «Вест Хэма» прошло 454 дня.

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«Колено опухало после каждой тренировки, – вспоминал Джонс. – Я выбивал мяч и чувствовал агонию. Несколько лет готовился к матчам и говорил себе, что не должен играть. Видел, как товарищи смотрят на мою раздувшуюся ногу – они думали точно так же». Когда боль достигла невыносимой отметки, игрок обратился к испанскому хирургу Рамону Кугату. Тот прописал уколы, но терапевтическое лечение не помогало, и Джонс согласился на операцию. В прошлом августе ему просверлили колено в нескольких местах, чтобы обеспечить приток крови и нарастить разрушенный хрящ. Восстановление затянулось из-за пандемийных ограничений – Филу приходилось неделями отсиживаться в карантине, чтобы слетать к Кугату в Барселону и обратно.

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Фил Джонс, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

На протяжении долгого периода восстановления Сульшер неизменно поддерживал защитника, хотя терпение заканчивалось даже у легенд «Юнайтед». Рио Фердинанд сказал, что Джонс занимает место талантливого резервиста в составе основной команды, и посоветовал бывшему одноклубнику поскорее покинуть «Манчестер». Норвежский коуч мгновенно заступился за Фила: «Такие комментарии неприемлемы. Фил пережил ужасный отрезок с травмами. Я лучше, чем кто-либо, понимаю, насколько тяжело ему пришлось. С момента моего назначения он преодолевал боль в колене и выкладывался по полной ради клуба. Я тоже пропустил два года из-за похожей травмы, поэтому мне особенно приятно видеть, что он близок к возвращению».

Сульшер – один из немногих, кто встает на защиту Джонса и не гонит его из команды. Фил давно не приносит пользы «Юнайтед» на поле, но тренер осознает, насколько жестоко было бы отказаться от него сейчас, когда футболист пережил столько страданий. Проблемы защитника связаны не только с физическим здоровьем, но и с душевным состоянием – на протяжении большей части карьеры ему приходится терпеть травлю со стороны своих же болельщиков. В недавнем интервью The Times Джонс рассказал, как тяжело ему и семье справляться с бесперебойным потоком ненависти в соцсетях и реальной жизни. Даже когда Фил чаще попадал в старт и реже травмировался, над ним подшучивали за нелепые подкаты и жуткие гримасы. Тогда он относился к троллингу с юмором, но в последние годы подобное отношение загоняло его все глубже в психологическую яму.

Из талантливого футболиста, которого считали главным наследником Видича и Фердинанда, Джонс превратился в мем. Молодое поколение фанатов даже не видело его игру, а те, кто застал пиковые выступления Фила, все равно гнали из команды. «Я оказался на самом дне, никогда не чувствовал себя хуже, – признался англичанин. – Приезжал с тренировки и считал себя развалиной. Голова взрывалась от мыслей, я рыдал». В магазинах и ресторанах фанаты кричали Джонсу, что он дерьмо, а тот испытывал еще большее унижение, когда объяснял дочери, почему посторонние люди его ненавидят. Жене и другим родственникам желали смерти в соцсетях, а сам Фил перестал пользоваться твиттером в 2017-м. Тогда он поблагодарил шеф-повара в одном из ресторанов Манчестера за прекрасный ужин, а болельщики уничтожили его агрессивными призывами найти новый клуб.

Когда в феврале 2019-го «МЮ» объявил о продлении контракта с Джонсом до 2023 года, пост в твиттере получил больше 6500 ответов – намного больше, чем опубликованные в тот же день новости о завоеванных Сульшером и Рэшфордам индивидуальных наградах в АПЛ. Подписчики вспоминали, как Фил бодал мяч головой, лежа на газоне, и смешно падал в противостоянии с Месси. Из-за злобных нападок англичанин отказался от торжественного товарищеского матча, который традиционно организуют для футболистов, празднующих 10 лет в клубе. Подобной чести удостаивались Рой Кин, Райан Гиггз, Уэйн Руни и Майкл Кэррик, но Джонс понимал, что в его случае чествование приведет лишь к очередном всплеску травли. «Кто придет на такую игру, кроме моих родителей?» – грустно пошутил футболист.

В отличие от Поля Погба, которого болельщики часто критикуют за эпатажное поведение и экспрессивный стиль, Фил ведет тихую и спокойную жизнь, но даже статус ветерана и 224 игры в составе «Юнайтед» не спасают его от бесчеловечных нападок. Такой крах резко контрастирует с отношением к Джонсу летом 2011-го, когда он только перешел из «Блэкберна». Тогда журналисты и тренеры наперебой отмечали потенциал 19-летнего англичанина, а одноклубники восхищались им в каждом интервью.

Алекс Фергюсон заинтересовался Филом еще в январе 2010-го, когда «Роверс» обыграли «МЮ» в молодежном Кубке Англии. Тогда вундеркинда не отпустили, но через полтора года шотландский коуч все-таки настоял на своем. Его убедил матч против «Блэкберна» в АПЛ – «Манчестер» разгромил соперника 7:1, но совсем юный Джонс смотрелся достойно на фоне опытных товарищей. «Он потрясающе противостоял Дидье Дрогба, – вспоминал матч против «Челси» выступавший за «Роверс» Кит Эндрюс. – В 18 лет Фил уже удивлял габаритами, шел в смелые подкаты, прорывался через центр. Я видел много молодых талантов – Робби Кина, Джолеона Лескотта, Деле Алли. Могу точно сказать, что Джонс смотрелся сильнее любого из них».

Первые несколько сезонов взрослой карьеры Фила постоянно и заслуженно хвалили: его умение выступать практически на любой позиции, отвага и сила напоминали не современных футболистов, а брутальных звезд 1960-х, готовых умереть на поле. Бобби Чарльтон сравнивал его с Дунканом Эдвардсом – самым талантливым Малышом Басби, погибшим в больнице после Мюнхенской катастрофы. Довольный Фергюсон после очередного титула в мае 2013-го сказал, что Джонс может стать величайшим футболистом в истории «Юнайтед».

Алекс Фергюсон, Карлос Тевес и Фил Джонс Фото: Getty Images

Тренеры сборной Англии оценивали Фила так же высоко. Фабио Капелло проводил аналогии с Барези и Йерро, Гарет Саутгейт называл его лучшим защитником в стране, хотя к тому времени Джонса уже беспокоили частые травмы. Высокие ожидания произвели противоположный эффект: оказали на игрока давление и заставили чувствовать себя бесполезным из-за неоправдавшихся прогнозов. Он провел больше 40 матчей за «МЮ» лишь в дебютном сезоне, а за последние три года появился на поле только 32 раза. Частые перестановки в руководстве не облегчили задачу.

Ван Гал и Моуринью редко доверяли Джонсу, затыкали им дыры в составе и давали странные задачи – например, при Железном тюльпане Филу приходилось исполнять угловые, хотя он никогда не славился выдающимися кроссами. Без игровой практики англичанин терял форму и уверенность, а проблемы с самооценкой и постоянная боль приводили к новым ошибкам и нелепым автоголам. Травмы накапливались из-за операции, которую он перенес еще в 2012-м. Тогда хирургу пришлось удалить мениск в правом колене, из-за чего ухудшилось состояние всей костной структуры.

Много лет спустя Джонс осознает, что шансы вернуться на топ-уровень минимальны, но все равно отказывается сдаваться: «Я чувствую себя так, будто начал карьеру заново, потому что пропустил так много времени. По ощущениям мне не 29, а 25 или 26». Фил провел несколько матчей за молодежку и скоро наверняка появится на поле в составе основной команды – хотя бы на пару минут и при крупном счете в пользу «Юнайтед». После всех пережитых трагедий даже такой эпизодический камбэк все равно будет грандиозной победой.

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