Сказка «Шерифа» в Лиге чемпионов продолжается. Вслед за первым в истории молдавского футбола выходом в групповой этап и победой в игре первого тура с «Шахтера» последовала еще большая сенсация – клуб из Тирасполя прихлопнул «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1 и возглавил группу D.

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«Шериф» забил в первом же гостевом матче основной сетки турнира еще до перерыва – на 25-й минуте счет открыл Джасурбек Яхшибоев. Летом состав приднестровской команды обновился на 70%, и Яхшибоев стал одним из новичков. Рассказываем, как развивалась карьера форварда из Узбекистана до исторического гола на «Бернабеу».

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Дебют не на родной позиции

Яхшибоев – воспитанник «Пахтакора». Интересно, что поначалу Джасурбека не ставили в центр нападения – он дебютировал в главной команде в 2016 году, и в первых двух сезонах чаще всего появлялся на поле в качестве вингера. Долгое время форвард довольствовался лишь выходами на замену, но в сезоне-2017/2018 все изменилось: Джасурбек провел в составе ташкентского клуба 28 матчей, забил три мяча и сделал один ассист.

И все же главные успехи Яхшибоева в том сезоне связаны со сборной Узбекистана: он дебютировал за молодежку, и в январе выиграл с ней чемпионат Азии. На том турнире Джасурбек оформил три гола – сделал дубль в четвертьфинале с Японией и забил Южной Корее в матче за выход в финал. Между дебютом и победой уместился первый вызов в главную команду страны.

Скитался по арендам

Впрочем, победа на молодежном чемпионате Азии не принесла Яхшибоеву ощутимого карьерного буста – в «Пахтакоре» он плотно присел на скамейку и в сезоне-2018 провел лишь девять матчей во всех турнирах. Так наступило время первой аренды форварда – в узбекский «Алмалык». За 10 игр Джасурбек отметился лишь двумя ассистами, и вообще чаще играл за дубль, чем за основную команду, поэтому его контракт было решено не выкупать.

Вместо этого Яхшибоев отправился во вторую аренду подряд – на этот раз в белорусский «Энергетик-БГУ». В дебютном матче он прихлопнул дублем БАТЭ и принес новой команде победу – 3:1. Всего за полсезона в чемпионате Беларуси парень провел 14 матчей, забил девять мячей и сделал три ассиста. Срок аренды истек, но из Беларуси нападающий не уехал – на этот раз его приютил «Шахтер». Время в Солигорске получилось самым успешным в клубной карьере Яхшибоева: отличился голом уже в дебютном матче, а всего оформил 7 банок за 13 матчей. В следующем сезоне Джасурбек сделал 16+6 по системе «гол+пас» и помог «Шахтеру» выиграть чемпионский титул. Узбекского форварда признали лучшим игроком чемпионата.

Джасурбек Яхшибоев, «Шериф» Фото: Getty Images

Тесная связь с Казахстаном

Делами Джасурбека Яхшибоева занимается функционер Улугбек Асанбаев – бывший игрок сборной Казахстана и экс-спортивный директор «Шахтера», «Ордабасы» и «Актобе». Как сообщает журналист Айдын Кожахмет, именно Асанбаев разглядел талант форварда в Узбекистане и привез в Беларусь, в «Энергетик»-БГУ, к работавшим в Казахстане тренерам – Юревичу и Белявскому. «Там они развили парня, прогнали через солигорский «Шахтер», а дальше вы знаете», – написал Асанбаев в телеграм-канале

К слову, палач «Реала» мог оказаться в Казахстане зимой 2020 года – Асанбаев сообщал, что игрока предложили «Астане». Но клуб отказался от приобретения Яхшибоева – отпугнула стоимость. На тот момент форвард оценивался в 750 тысяч евро.

Провал в «Легии»

В итоге вместо Казахстана Яхшибоев оказался в Польше – «Легия» выкупила его за 300 тысяч евро. Статистика форварда в первой половине сезона выглядит невероятно удручающе: 101 минута, 0 голов, 0 ассистов и желтая карточка. Джасурбек понял: нужно делать то, что у него получается лучше всего – отправляться в новую аренду. И в августе 2021 года оказался в тираспольском «Шерифе», который только что пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Молдавский клуб видел в Яхшибоеве необходимое усиление перед выступлением в основном раунде главного клубного турнира Европы, а Юрий Вернидуб рассыпался в комплиментах «Я этого футболиста очень хорошо знаю. Мне когда сказали, что есть шанс, чтобы он появился здесь, я был двумя руками за. Знаю его сильные качества. Это нападающий от Бога. Одно время его хотели в «Динамо» Киев. Не знаю, почему он там не оказался. Но рад, что он тут», – говорил Вернидуб в интервью пресс-службе «Шерифа».

И уже на «Сантьяго Бернабеу» форвард доказал, как в Тирасполе были правы.

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