Санкт-Петербургский «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов примет шведский «Мальмё». Команды сразятся за первые набранные очки в этом розыгрыше турнира.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Зениту» в матче против аутсайдера группы точно не помогут двое: у Магомеда Оздоева давно травмировано колено, также проблемы с ногой у Вячеслава Караваева. Под вопросом участие Деяна Ловрена, хотя хорватский защитник последние дни тренировался в общей группе.

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А вот у «Мальмё» проблем хватает. В Санкт-Петербург не приехали шесть игроков, в том числе известный по выступлениям за «Ренн» и ПСВ нападающий Ола Тойвонен – у него повреждено колено. Не будет также полузащитников Феликса Беймо, Оскара Левицки и Сорена Риекса, защитников Йонаса Кнудсена и Никласа Мойсандера.

Форма

В матче первого тура ЛЧ против «Челси» «Зенит» потерпел первое поражение с марта этого года. В последний раз питерцы уступили 1:2 в Казани «Рубину», после чего не проигрывали 20 матчей подряд с учетом РПЛ, Суперкубка и товарняков. В последних двух матчах чемпионы России обыграли 3:1 «Рубин» и 2:1 – «Крылья». Клуб удерживает первое место в таблице, опережая «Динамо» на четыре очка.

«Мальмё» в первом туре ЛЧ также проиграл – 0:3 дома «Ювентусу». То поражение стало на тот момент третьим в четырех матчах. Однако после команда встрепенулась и в чемпионате выжала 7 очков из 9 возможных, причем последнюю победу одержала с разгромным счетом 5:1. В национальном турнире «Мальмё» пока идет вторым, уступая три очка «Юргордену».

Лицом к лицу

«Зенит» и «Мальмё» ранее не встречались.

Клуб из Санкт-Петербурга прежде вообще не играл против команд из Швеции.

«Мальмё» таких матчей провел два: в первом раунде Кубка УЕФА-1998/99 было обыграно «Торпедо» (2:0 и 1:2).

«Зенит» в девятый раз играет на групповом этапе ЛЧ, «Мальмё» – в третий.

В последний раз шведский клуб играл в этом раунде главного еврокубка в сезоне-2015/16. До этого – сезоном ранее.

«Мальмё» неизменно заканчивал групповой этап последним, одержав в каждом розыгрыше по одной победе.

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ «Зенит» не выиграл ни одного матча. Всего серия без побед достигла уже восьми игр.

Ориентировочный состав «Зенита»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,56

Ничья: 4,40

Победа «Мальмё»: 6,00

«Зенит» должен обыгрывать шведов во имя своей репутации – после поражений и четвертого места в прошлогоднем розыгрыше питерцам необходимо хоть немного поднять планку и занять минимум третье место в группе. Для этого две победы над «Мальмё» жизненно необходимы. Матч домашний, все лидеры в строю – лучше момента для поимки трех очков не придумаешь.

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит на «Газпром Арене» в 19:45 (мск). Даст его греческий 42-летний арбитр Анастасиос Сидиропулос. Игру можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». А на Eurosport.ru вас ждет жгучий текстовый лайв – его проведет непревзойденный Артем Кутейников.

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