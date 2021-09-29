Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт BT Sport Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из матча второго тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити», когда Лионель Месси ложился под стенку перед штрафным ударом соперника.

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«Когда Маурисио Почеттино просил его об этом на тренировке, кто-то должен был вмешаться и сказать: «Нет, нет, нет, нет, с Месси так не делают». Невозможно, это неуважительно. Я бы этого не допустил. Если бы я был в этой команде, то сказал бы: «Нет, я лягу вместо тебя». Я бы не позволил, чтобы он лежал так. Не могу смотреть на это. Он не должен пачкать футболку. Это не дело для Месси», – приводит слова Фердинанда Daily Mail

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В матче против «Манчестер Сити» Лионель Месси забил первый мяч в составе «ПСЖ».

Аргентинец отметился голом спустя ровно месяц после дебюта за французский клуб.

«ПСЖ» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0 и возглавил группу А.

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