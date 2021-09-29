Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе клуба из Санкт-Петербурга.

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– Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

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– Все, что я проживаю сейчас, – это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом – исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов – исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира, – сказал Клаудиньо в интервью «Спорт-Экспресс»

Клаудиньо – олимпийский чемпион по футболу в составе сборной Бразилии. На турнире в Токио-2020 он провел 6 матчей и отметился одним ассистом.

«Зенит» приобрел бразильского полузащитника за 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

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