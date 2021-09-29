Главный матч среды в Лиге чемпионов! Проходящий адаптацию с Аллегри и без Роналду «Ювентус» попытается остановить действующих чемпионов Европы.
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Челси» есть потери в каждой линии, причем одна из них случилась неожиданно и совсем невовремя – Н'Голо Канте заболел коронавирусом и ушел на карантин. Травмы подкосили еще троих футболистов: Рис Джеймс досрочно завершил матч последнего тура АПЛ против «Сити» из-за травмы лодыжки, также лечатся Мэйсон Маунт и Кристиан Палисик.
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Н'Голо Канте, «Челси»
Фото: Getty Images
«Ювентус» перед важнейшим матчем остался без основных форвардов – Альваро Мората и Пауло Дибала свалились с различными мышечными повреждениями. Не поможет в ЛЧ Артур – он также мучается с мышцей. Бразилец Кайо Жорже, итальянец Ханс Николусси – и они аут.
Форма
«Ювентус» очень тухло выглядел на старте сезона. Даже приход Массимилиано Аллегри не встрепенул команду, которая неожиданно осталась без Роналду и не знала, как теперь забивать. После третьего тура «бьянконери» даже опустились на 18-е место в таблице, но позже все-таки подправили положение: победы над «Сампдорией» и «Специей» (оба раза по 3:2) и ничья с «Миланом» позволили туринцам вспорхнуть на 10-е место.
«Челси», наоборот, проиграл в последнем туре, но не кому-нибудь, а «Сити» (0:1). Это было первое поражение команды в сезоне. Всего же лондонцы потеряли очки во второй раз – впервые в АПЛ в игре с «Ливерпулем» (1:1). На старте группового этапа «синие» дома обыграли «Зенит» со скромным счетом 1:0, но по факту владели абсолютным преимуществом.
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «Ювентуса»: 3,7
Ничья: 3,2
Победа «Челси»: 2,24
Начало сезона показало, что «Ювентус» очень тяжело переживает расставание с Роналду. «Бьянконери» только в последних двух турах победили в чемпионате и выползли из зоны вылета. «Челси» же, напротив, продолжает набирать обороты после весенней победы в ЛЧ. «Синие» идут в группе лидеров АПЛ, а очки потеряли только против других монстров лиги – «Ливерпуля» (1:1, играли в меньшинстве) и «Сити» (0:1).
В очном матче вряд ли что-то изменится: «Ювентус» сыграет дома, но будет аутсайдером и вряд ли окажет достойное сопротивление действующим чемпионам Европы. Класс у команд сейчас явно разный, туринцам еще предстоит прийти в себя. В том числе после очередного поражения.
Где смотреть
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 22:00 (мск). Также за ходом встречи можно проследить благодаря текстовому лайву Eurosport.ru – ищите его по ссылке.
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