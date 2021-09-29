Главный матч среды в Лиге чемпионов! Проходящий адаптацию с Аллегри и без Роналду «Ювентус» попытается остановить действующих чемпионов Европы.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» есть потери в каждой линии, причем одна из них случилась неожиданно и совсем невовремя – Н'Голо Канте заболел коронавирусом и ушел на карантин. Травмы подкосили еще троих футболистов: Рис Джеймс досрочно завершил матч последнего тура АПЛ против «Сити» из-за травмы лодыжки, также лечатся Мэйсон Маунт и Кристиан Палисик.

Чемпионат Италии Бонуччи рассказал, почему у Роналду не получилось в «Ювентусе» 2 ЧАСА НАЗАД

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

«Ювентус» перед важнейшим матчем остался без основных форвардов – Альваро Мората и Пауло Дибала свалились с различными мышечными повреждениями. Не поможет в ЛЧ Артур – он также мучается с мышцей. Бразилец Кайо Жорже, итальянец Ханс Николусси – и они аут.

Форма

«Ювентус» очень тухло выглядел на старте сезона. Даже приход Массимилиано Аллегри не встрепенул команду, которая неожиданно осталась без Роналду и не знала, как теперь забивать. После третьего тура «бьянконери» даже опустились на 18-е место в таблице, но позже все-таки подправили положение: победы над «Сампдорией» и «Специей» (оба раза по 3:2) и ничья с «Миланом» позволили туринцам вспорхнуть на 10-е место.

«Челси», наоборот, проиграл в последнем туре, но не кому-нибудь, а «Сити» (0:1). Это было первое поражение команды в сезоне. Всего же лондонцы потеряли очки во второй раз – впервые в АПЛ в игре с «Ливерпулем» (1:1). На старте группового этапа «синие» дома обыграли «Зенит» со скромным счетом 1:0, но по факту владели абсолютным преимуществом.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса»: 3,7

Ничья: 3,2

Победа «Челси»: 2,24

Начало сезона показало, что «Ювентус» очень тяжело переживает расставание с Роналду. «Бьянконери» только в последних двух турах победили в чемпионате и выползли из зоны вылета. «Челси» же, напротив, продолжает набирать обороты после весенней победы в ЛЧ. «Синие» идут в группе лидеров АПЛ, а очки потеряли только против других монстров лиги – «Ливерпуля» (1:1, играли в меньшинстве) и «Сити» (0:1).

В очном матче вряд ли что-то изменится: «Ювентус» сыграет дома, но будет аутсайдером и вряд ли окажет достойное сопротивление действующим чемпионам Европы. Класс у команд сейчас явно разный, туринцам еще предстоит прийти в себя. В том числе после очередного поражения.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 22:00 (мск). Также за ходом встречи можно проследить благодаря текстовому лайву Eurosport.ru – ищите его по ссылке

КТО ЗАБЕРЕТ ТРИ ОЧКА? «Ювентус» «Челси» Сыграют вничью

Лига чемпионов УЕФА УЕФА подаст апелляцию в суд Мадрида по делу о Суперлиге ВЧЕРА В 11:32