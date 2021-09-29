24-летний нигерийский защитник «Порту» Зайду Сануси оказался самым быстрым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

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Он сумел развить скорость 34,49 км/ч в матче против «Марселя». По этому параметру африканец опередил Мэйсона Маунта из «Челси», ставшего вторым с результатом 34,38 км/ч, и Мануэля Аканджи из дортмундской «Боруссии» (34,2).

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На счету Сануси 5 матчей за сборную Нигерии.

Сануси играет за «Порту» с 2020 года. «Драконы» выкупили его трансфер у «Санта-Клары» за 2,5 млн евро.

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