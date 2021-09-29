Полузащитник тираспольского «Шерифа» Себастьен Тиль 28 сентября поставил победную точку в матче с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов, забив мяч на 89-й минуте. Но он обратил на себя внимание не только этим, но и татуировкой на левой ноге.

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На тату Тиля изображен некий С. Тиль под 31-м номером, мечтающий о Кубке чемпионов.

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«У меня необычная семья. Дедушка и бабушка – футболисты, мать и отец тоже играли в футбол, сейчас братья проявляют себя. С выбором профессии не было вариантов, ведь все детство я провел на тренировках родителей. Я всегда мечтал выступить в Лиге чемпионов, поэтому два месяца назад сделал татуировку с напоминанием о мечте – сыграть в Лиге чемпионов. Рад забить в этом турнире и творить историю. Я очень счастлив», – сиял Тиль после матча с «Реалом».

Матч «Реал» – «Шериф» закончился со счетом 1:2.

5 сентября 2020 года Себастьен перешел в аренду на сезон в «Тамбов».

18 января 2021 года, досрочно простившись с российским клубом, он также на правах аренды попал в «Шериф».

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