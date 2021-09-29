Питерский «Зенит» размазал «Мальмё» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:0) и снял с себя проклятье. Чемпион России впервые за 9 матчей выиграл в ЛЧ, прервав серию из семи поражений и ничьей. Петербуржцы победили в турнире впервые с ноября 2019 года: тогда «Зенит» обыграл «Лион» (2:0).

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Большую разницу в классе питерцы продемонстрировали уже на 9-й минуте, когда Клаудиньо ударом в касание замкнул фланговую передачу. Шведская команда пошла вперед, создала несколько опасных моментов, но не реализовала. После перерыва «Зенит» сполна использовал большие разрывы в линях соперника.

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«Зенит», Клаудиньо Фото: Getty Images

В начале второго тайма Кузяев удвоил счет, забив головой после навеса Ракицкого, а вскоре «Мальмё» остался в меньшинстве. Защитник Анел Ахмедходжич сорвал выход Кузяева один на один с вратарем, после чего арбитр взял в помощники ВАР и показал нарушителю красную карточку.

Дальше оставался только один вопрос: «Сколько еще пропустит чемпион Швеции?» «Зенит» отгрузил только два мяча – палачами «Мальмё» стали Сутормин (80-я минута) и Вендел (94-я). Русский полузащитник забил роскошным обводящим ударом в дальний нижний угол со средней дистанции (первый мяч Алексея с игры в сезоне), а бразилец классно сыграл на добивании после удара Азмуна.

Этих мячей хватило, чтобы «Зенит» одержал крупнейшую победу в Лиге чемпионов в своей истории. Прежде питерцы несколько раз побеждали в группе ЛЧ со счетом 3:1.

Команда Семака набрала отличную форму – победа над «Мальмё» стала третьей подряд для «Зенита» во всех турнирах – в этих матчах чемпион России забил 9 мячей и пропустил 2. Не менее важно, что «Зенит» стал автором первой победы российских клубов в еврокубках в этом сезоне. Так держать!

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